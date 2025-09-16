Babnet   Latest update 12:40 Tunis

نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بالإسراع في تنقيح المرسوم 54

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 12:40 قراءة: 0 د, 54 ث
      
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بـ الإسراع في تنقيح المرسوم عدد 54، عبر عقد الجلسات الضرورية في آجال معقولة وبإدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية، دون المساس بحقوق المواطنين والصحفيين. كما دعت النقابة إلى وقف الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدونين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن الموقوفين، مع فتح حوار وطني جامع تشارك فيه الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير.

وشدد البلاغ على ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن تفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وضمان استقلاليتها وفعاليتها. واعتبرت النقابة أن المرسوم 54 بصيغته الحالية يمثل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستعمل كأداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية، مؤكدة أن حرية التعبير والصحافة حقوق دستورية لا يجوز المساس بها، مشيرة إلى أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تتم عبر القوانين الزجرية بل عبر النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية الإعلامية.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314931


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-23
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    