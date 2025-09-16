التلفزة التونسية تنتدب معلقين رياضيين عبر الفايسبوك وتثير غضب خريجي معهد الصحافة

أعلنت التلفزة التونسية، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، عن رغبتها في انتداب معلّقين رياضيين، داعية كل من يرى في نفسه الموهبة والشغف في مجال التعليق الرياضي إلى إرسال تجربة صوتية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".







وقد أثار هذا الإعلان، حيث رحّب العديد من النشطاء بالخطوة واعتبروها فرصة لإفساح المجال أمامتتقن التعليق الرياضي وتقطع مع بعض الأصوات التي وُصفت بـ"المزعجة".في المقابل، أثارت المبادرةالذين عبّروا عن استغرابهم من تجاهل التلفزة التونسية لخريجي الاختصاص في الإعلام الرياضي، معتبرين أنّ ذلك يندرج ضمن سياسةالإعلان أثار، حيث رحّب كثيرون بهذه الخطوة معتبرينها بداية لتجديد المشهد الإعلامي الرياضي. وكتبت، بينما علّق. واعتبرأنّ مستوى التعليق الحالي متدنٍّ قائلا:من جهة أخرى، عبّر البعض عنالتي أثارت جدلا في السابق. فكتب، فيما علّقساخرًا:كما طرح آخرون تساؤلات حول، على غرارالتي انتقدت التجاهل المتواصل لخريجي معهد الصحافة:، في حين تساءلوبين الترحيب والنقد، أجمع العديد من المتابعين على أنّ هذه المبادرة قد تمثلوإعطاء نفس جديد للتعليق الرياضي في تونس، شريطة أن تكون عملية الانتقاء