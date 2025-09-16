التلفزة التونسية تنتدب معلقين رياضيين عبر الفايسبوك وتثير غضب خريجي معهد الصحافة
أعلنت التلفزة التونسية، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، عن رغبتها في انتداب معلّقين رياضيين، داعية كل من يرى في نفسه الموهبة والشغف في مجال التعليق الرياضي إلى إرسال تجربة صوتية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".
وقد أثار هذا الإعلان تفاعلات واسعة، حيث رحّب العديد من النشطاء بالخطوة واعتبروها فرصة لإفساح المجال أمام أصوات جديدة تتقن التعليق الرياضي وتقطع مع بعض الأصوات التي وُصفت بـ"المزعجة".
في المقابل، أثارت المبادرة غضب عدد من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار الذين عبّروا عن استغرابهم من تجاهل التلفزة التونسية لخريجي الاختصاص في الإعلام الرياضي، معتبرين أنّ ذلك يندرج ضمن سياسة تواصل تهميش خريجي المعهد.
الإعلان أثار تفاعلات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رحّب كثيرون بهذه الخطوة معتبرينها بداية لتجديد المشهد الإعلامي الرياضي. وكتبت Hana Athimni: "وأخيييييرا بش نرتاحو من عرف من أين تؤكل الكتف"، بينما علّق Skander Mejri Khaled: "الحمد لله يا ربي كيف باش نشوفو وجوه جديدة 😁". واعتبر Youssef Dridi أنّ مستوى التعليق الحالي متدنٍّ قائلا: "أخيرا فقتوا بلي مستوى التعليق حاجة تعيف… يعطيكم الصحة."
من جهة أخرى، عبّر البعض عن مخاوف من إعادة إنتاج نفس الأصوات التي أثارت جدلا في السابق. فكتب Alaeddine Dhouioui: "لا لإعادة إنتاج عبد الرحمان العش (مع كل الاحترام للشخص)"، فيما علّق Malek Kiwa ساخرًا: "قصدكم تحبو نسخة جديدة لعبد الرحمان العش mode 2026."
كما طرح آخرون تساؤلات حول معايير الانتداب، على غرار Nahla Ben Hssen التي انتقدت التجاهل المتواصل لخريجي معهد الصحافة: "مكثر خريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل اختصاص إعلام رياضي وانتم مهبطين إعلان للعموم…"، في حين تساءل Mrezgui Yassine: "حاجة باهية، وين نجمو نبعثو التسجيل الصوتي؟"
وبين الترحيب والنقد، أجمع العديد من المتابعين على أنّ هذه المبادرة قد تمثل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة وإعطاء نفس جديد للتعليق الرياضي في تونس، شريطة أن تكون عملية الانتقاء جدية وشفافة.
