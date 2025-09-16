كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية بـ355 مليون دولار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c997df2186c0.56108978_lokqiepjgfnhm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيوزع على الأندية التي تُسرح لاعبيها من أجل خوض مباريات كأس العالم للمنتخبات المقررة الصيف المقبل، 355 مليون دولار (300 مليون أورو)، أي أكثر بـ70 بالمائة مما وزعه في النسخة السابقة، التي احتضنتها قطر سنة 2022.



ويأتي هذا القرار في إطار مذكرة تفاهم تم تجديدها بين ال(فيفا) ورابطة الأندية الأوروبية بحسب الهيئة الكروية العليا التي أفادت، في بيان لها، بأنه "من المُزمع أن يزداد عدد الأندية المستفيدة من كأس العالم، حيث يستعد فيفا لتنفيذ نسخة منقحة من برنامج توزيع الأرباح على الأندية التي تسرح لاعبيها لنسخة 2026 من الحدث الكروي الأبرز على صعيد كرة قدم الرجال".

