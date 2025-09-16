وزارة التجهيز: المصادقة على الامثلة التهيئة العمرانية لتسع ولايات و 17 بلدية الى غاية منتصف سبتمبر 2025
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن المصادقة، إلى غاية منتصف سبتمبر 2025، على 217 مثال تهيئة عمرانية تشمل 17 بلدية، في حين بلغت 8 أمثلة أخرى مراحلها النهائية ويتم حاليا استكمال إجراءات إصدارها.
وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها الوزير صلاح الزواري بحضور مدير التعمير عبد الرزاق شيحة وعدد من إطارات الديوان والإدارة المعنية، خُصصت لمتابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
482 دراسة قيد المتابعةتتابع المصالح المركزية والجهوية للوزارة حاليا 482 دراسة لإعداد أو مراجعة أمثلة تهيئة عمرانية تخص 298 بلدية، منها 307 دراسات انطلقت بصفة فعلية و175 دراسة لا تزال في مراحلها التحضيرية.
صعوبات وإجراءاتتطرق المشاركون إلى الصعوبات الإدارية والفنية التي عطّلت نسق إنجاز الأمثلة في عدد من الجهات، والإجراءات المتخذة لتجاوز العراقيل.
وأكد الوزير على:
* التسريع في الإنجاز وعقد جلسات متتالية على المستويين المركزي والجهوي.
* التنسيق مع الولاة ومكاتب الدراسات لضبط روزنامة عمل واضحة والالتزام بالآجال التعاقدية.
* تسريع خلاص مستحقات مكاتب الدراسات لتسهيل إنهاء المشاريع.
