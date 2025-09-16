وزارة التجهيز: المصادقة على الامثلة التهيئة العمرانية لتسع ولايات و 17 بلدية الى غاية منتصف سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9b6d317ab83.11958768_qmnjfophliegk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن المصادقة، إلى غاية منتصف سبتمبر 2025، على 217 مثال تهيئة عمرانية تشمل 17 بلدية، في حين بلغت 8 أمثلة أخرى مراحلها النهائية ويتم حاليا استكمال إجراءات إصدارها.



وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها الوزير صلاح الزواري بحضور مدير التعمير عبد الرزاق شيحة وعدد من إطارات الديوان والإدارة المعنية، خُصصت لمتابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.

