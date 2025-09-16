Babnet   Latest update 20:39 Tunis

وزارة التجهيز: المصادقة على الامثلة التهيئة العمرانية لتسع ولايات و 17 بلدية الى غاية منتصف سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9b6d317ab83.11958768_qmnjfophliegk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 20:10 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن المصادقة، إلى غاية منتصف سبتمبر 2025، على 217 مثال تهيئة عمرانية تشمل 17 بلدية، في حين بلغت 8 أمثلة أخرى مراحلها النهائية ويتم حاليا استكمال إجراءات إصدارها.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها الوزير صلاح الزواري بحضور مدير التعمير عبد الرزاق شيحة وعدد من إطارات الديوان والإدارة المعنية، خُصصت لمتابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.



482 دراسة قيد المتابعة

تتابع المصالح المركزية والجهوية للوزارة حاليا 482 دراسة لإعداد أو مراجعة أمثلة تهيئة عمرانية تخص 298 بلدية، منها 307 دراسات انطلقت بصفة فعلية و175 دراسة لا تزال في مراحلها التحضيرية.

صعوبات وإجراءات

تطرق المشاركون إلى الصعوبات الإدارية والفنية التي عطّلت نسق إنجاز الأمثلة في عدد من الجهات، والإجراءات المتخذة لتجاوز العراقيل.
وأكد الوزير على:

* التسريع في الإنجاز وعقد جلسات متتالية على المستويين المركزي والجهوي.
* التنسيق مع الولاة ومكاتب الدراسات لضبط روزنامة عمل واضحة والالتزام بالآجال التعاقدية.
* تسريع خلاص مستحقات مكاتب الدراسات لتسهيل إنهاء المشاريع.

آفاق 2025

اقترحت إدارة التعمير روزنامة لمصادقة أمثلة التهيئة العمرانية موزعة على مختلف الولايات قبل موفى 2025، إضافة إلى التطرق إلى مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، الذي تمت إحالته على مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314958


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
30°-24
31°-23
32°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    