نداء تونس ينقلب على عبد الكريم الزبيدي و يدعم يوسف الشاهد

Jeudi 29 Août 2019



باب نات

- صرح الخميس 29 أوت رئيس المكتب السياسي لحركة نداء تونس رضوان عيارة بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية.وقال رضوان عيارة في حوار في برنامج هنا شمس على اذاعة شمس أف أم "المرشح الطبيعي الى حــد اليوم لنداء تونس هو يوسف الشاهد باعتباره ابن النــد، مشددا على أن تصريحه يلزم حركة نداء تونس باعتباره هو رئيس المكتب السياسي.وأضاف رضوان عيارة قائلا .."المرشح عبد الكريم الزبيدي ليس له اي علاقة بحركة نداء تونس ولم يقم حتى بزيارة المقر الرسمي للحزبّ.وتابع رضوان عيارة "سوف ندعو كل القواعد الندائية داخل تونس وخارجها للاصطفاف وراء يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية.يذكر أن حركة نداء تونس قد انتقدت في وقت سابق عدم تنسيق المرشح عبد الكريم الزبيدي مع قيادات الحزب وهددت بسحب دعمها له.