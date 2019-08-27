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وزير العدل في زيارة فجئية إلى السجن المدني بالمهدية

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي زيارة فجئيّة إلى السجن المدني بالمهدية، أين عاين ظروف إيداع المساجين و تحادث مع كل من أعوان و إطارات الوحدة السجنيّة، موصيا بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج السجناء و تشريكهم في برامج التكوين والتدريب المتاحة لهم لتهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة.

كما اطّلع وزير العدل على الفضاء الجديد المخصّص لإطارات و أعوان الوحدة ،مشدّدا على ضرورة استكمال تجهيزه في أقرب الآجال.



  
  
     
  
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