فيصل التبيني: مانيش متع كمال اللطيف والنهضة عاهرة تدعي الشرف

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - طالب النائب فيصل التبيني في مداخلة في البرلمان رئيس المجلس الحالي عبد الفتاح مورو الى الانسحاب وذلك بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقال فيصل التبيني " اذا ترشح مورو فلماذا لا يترشح الرئيس المؤقت محمد الناصر وحتى رئيس هيئة الانتخابات بوفون يمكنه الترشح كذلك لان القانون لا يمنعهما.
وانتقد التبيني ما وصفها بالانتقادات المجانية من النهضة لشخصه على خلفية دعمه للزبيدي قائلا " يتهمونني باني بعت نفسي لكمال اللطيف وهذا غير صحيح.
ووجه فيصل التبيني كلامه للنهضة قائلا " انتم مثل العاهرة التي تدعي الشرف ولن يفيدكم ذبابكم الازرق.
وقال فيصل التبيني " اذا ترشح مورو فلماذا لا يترشح الرئيس المؤقت محمد الناصر وحتى رئيس هيئة الانتخابات بوفون يمكنه الترشح كذلك لان القانون لا يمنعهما.
وانتقد التبيني ما وصفها بالانتقادات المجانية من النهضة لشخصه على خلفية دعمه للزبيدي قائلا " يتهمونني باني بعت نفسي لكمال اللطيف وهذا غير صحيح.
ووجه فيصل التبيني كلامه للنهضة قائلا " انتم مثل العاهرة التي تدعي الشرف ولن يفيدكم ذبابكم الازرق.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: لوموند : مواصفات ''مورو'' تجعله مرشّحا مثاليا للرئاسة و هو ما سيحفّز خصومه على إستحضار ''الإستقطاب الثنائي'' من جديد