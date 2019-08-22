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فيصل التبيني: مانيش متع كمال اللطيف والنهضة عاهرة تدعي الشرف

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - طالب النائب فيصل التبيني في مداخلة في البرلمان رئيس المجلس الحالي عبد الفتاح مورو الى الانسحاب وذلك بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال فيصل التبيني " اذا ترشح مورو فلماذا لا يترشح الرئيس المؤقت محمد الناصر وحتى رئيس هيئة الانتخابات بوفون يمكنه الترشح كذلك لان القانون لا يمنعهما.


وانتقد التبيني ما وصفها بالانتقادات المجانية من النهضة لشخصه على خلفية دعمه للزبيدي قائلا " يتهمونني باني بعت نفسي لكمال اللطيف وهذا غير صحيح.
ووجه فيصل التبيني كلامه للنهضة قائلا " انتم مثل العاهرة التي تدعي الشرف ولن يفيدكم ذبابكم الازرق.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187784

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Août 2019 à 14h 48m |           
الهيستيريا التي فيها بعض النواب واضحة كعين الشمس، هم في حالة خوف بان لا وجود لهم في البرلمان بعد التشريعية فكل منهم بطريقته الخاصة يحاول الاقتراب من شخص قد يفتح له باب الجنة.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 22 Août 2019 à 14h 22m |           
Cet individu est vraiment perturbé,il souffre d'une grande instabilité émotionnelle,incapable de se maîtriser,il est tout le temps dans l'excès.il a tendance à se donner en spectacle, ce qui confirme son.
côté hystérique .
Sans vouloir poser un diagnostic psychiatrique,cet individu est un borderline,c'est à dire un état psychologique entre la névrose et la psychose.la psychose est l'appellation scientifique du vocable populaire" la folie".



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