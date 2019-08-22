لوموند : مواصفات ''مورو'' تجعله مرشّحا مثاليا للرئاسة و هو ما سيحفّز خصومه على إستحضار ''الإستقطاب الثنائي'' من جديد

Jeudi 22 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر موقع صحيفة لوموند الفرنسية مقالا تحت عنوانتحدثت فيه عن الإنتخابات الرئاسية في تونس و العرض السياسي الذي أعاد التشكل مع ظهور ظاهرة "عبد الكريم الزبيدي" بشكل صاروخي.و في حديثها عن مرشح حركة النهضة للرئاسية أشارت اليومية الفرنسية إلى أن عبد الفتاح مورو يعتبر مرشحا مثاليا لحركة النهضة ،بمواقفه التحررية و روح الدعابة و زيه التقليدي، غير أن توجس الخصوم من حركة النهضة سيحفزهم على إستحضار الإستقطاب الثنائي من جديد كما كان الحال في إنتخابات 2014 في إطار ما عرف بالتصويت النافع.و أشارت لوموند في نهاية المقال أن الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر من هذه السنة ستكون محكومة بأكثر من ثنائية فعلاوة على ثنائية "الإسلاميين و التقدميين" في فإن هناك ثنائية جزئية مهمة داخل المعسكر التقدمي وهي ثنائية "البلدية و الساحلية" فلجهة الساحل مرشحها و هو وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي و تراهن عليه الجهة بشدة مقابل رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي يمثل مرشح "البلدية "في جهة العاصمة. وهذه ثنائية تاريخية لا يمكن تجاهلها.