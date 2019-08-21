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الفصل الأول من الدستور بحسب سلمى اللومي: تونس دولة لاييـــك

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضورها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام، تلعثمت المترشحة للرئاسية سلمى اللومي رئيسة حزب أمل، في إجابتها عن سؤال مقدم البرنامج إلياس الغربي عن محتوى الفصل الأول من الدستور و قالت "تونس دولة لاييك laïc " كيف ما يقول سي الباجي و سامحني مانجمش نحرّف الفصل الاول من الدستور خاطرو كيف القرآن، و تابع الغربي في إحراج ضيفته بسؤال ثان عن الفصل الثاني من الدستور لتتهرب المترشحة للرئاسية معتبرة أنها ليست في حصة orale...

الفيديو: الدقيقة 14



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187728

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 14h 11m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع المترشحة للرئاسة وبصراحة أعترض على ارغامها على الكلام وكان على المذيع الاكتفاء بحركة رأسها اما بالايجاب أو النفي .



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