الفصل الأول من الدستور بحسب سلمى اللومي: تونس دولة لاييـــك

Mercredi 21 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضورها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام، تلعثمت المترشحة للرئاسية سلمى اللومي رئيسة حزب أمل، في إجابتها عن سؤال مقدم البرنامج إلياس الغربي عن محتوى الفصل الأول من الدستور و قالت "تونس دولة لاييك laïc " كيف ما يقول سي الباجي و سامحني مانجمش نحرّف الفصل الاول من الدستور خاطرو كيف القرآن، و تابع الغربي في إحراج ضيفته بسؤال ثان عن الفصل الثاني من الدستور لتتهرب المترشحة للرئاسية معتبرة أنها ليست في حصة orale...