عدنان الحاجي يعلن سحب تزكيته لحاتم بولبيار ويدعو هيئة الانتخابات الى عدم اعتمادها

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- أعلن النائب بمجلس الشعب عدنان الحاجي الاثنين 19 أوت سحب تزكيته للمرشح الرئاسي حاتم بولبيار ، داعيا هيئة الانتخابات الى عدم اعتمادها واعتبارها كأنها لم تكن.وقال عدنان الحاجي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " بعد ان ظهرت قرائن قوية تشير لإمكانية تعمد السيد حاتم بولبيار تزوير امضاءات بعض الزملاء النواب فاني اعلن سحب تزكيتي للمترشح المذكور واطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم اعتماد تزكيتي واعتبارها كأنها لم تكن".