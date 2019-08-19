محمد اليوسفي: اطعم الفم تستحي العين و اعلاميو شفيق في الخدمة

Lundi 19 Août 2019
باب نات - بعد قناة الحوار التونسي التي انخرطت في دعم القروي، و مع تبني قناة نسمة خطا تحريريا مفضوحا انتقد الاعلامي محمد اليوسفي توجه قناة التاسعة التي وصفها بالذراع الاعلامي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مع استنجادها باعلاميين اعتبرتهم القناة ذات يوم اخطبوطا إعلاميا لرجل الاعمال شفيق الجراية .
و كتب اليوسفي في صفحته على الفيسبوك :
" أطعم الفم تستحي العين
قناة التاسعة الذارع الاعلامي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد برعاية أبناء عثمان جنيح ، انطلقت منذ فترة في مرحلة جديدة في علاقة بخطها التحريري بعد خروج معز بن غربية والتحاق بوبكر بن عكاشة الذي خصص أول حلقة من برنامجه السياسي "من تونس" لكشف ما أسماه وقتها خبايا قضية شفيق الجراية وخاصة شبكة الصحفيين الذين تعاملوا معه.
قالت القناة آنذاك ان الأخطبوط الاعلامي الفاسد للجراية يقوده أساسا سمير الوافي وبرهان بسيس. بعد مدة نجد إدارة نفس القناة تتعاقد مع هذين الإعلاميين لكي يكونا من أبرز نجومها وصناع الرأي داخلها في السياق الانتخابي الراهن.
ماذا يمكن أن نسمي هكذا إدارات للمؤسسات الإعلامية؟؟؟
*تدوينة خالية من أي عطلة مجانية سابقة أو لاحقة مهداة من نزل الموفنبيك في سوسة😊😊😊"
و كتب اليوسفي في صفحته على الفيسبوك :
" أطعم الفم تستحي العين
قناة التاسعة الذارع الاعلامي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد برعاية أبناء عثمان جنيح ، انطلقت منذ فترة في مرحلة جديدة في علاقة بخطها التحريري بعد خروج معز بن غربية والتحاق بوبكر بن عكاشة الذي خصص أول حلقة من برنامجه السياسي "من تونس" لكشف ما أسماه وقتها خبايا قضية شفيق الجراية وخاصة شبكة الصحفيين الذين تعاملوا معه.
قالت القناة آنذاك ان الأخطبوط الاعلامي الفاسد للجراية يقوده أساسا سمير الوافي وبرهان بسيس. بعد مدة نجد إدارة نفس القناة تتعاقد مع هذين الإعلاميين لكي يكونا من أبرز نجومها وصناع الرأي داخلها في السياق الانتخابي الراهن.
ماذا يمكن أن نسمي هكذا إدارات للمؤسسات الإعلامية؟؟؟
*تدوينة خالية من أي عطلة مجانية سابقة أو لاحقة مهداة من نزل الموفنبيك في سوسة😊😊😊"
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Par:mandhouj (France )
Sur: كنفيدرالية رؤساء البلديات: سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة مستقلة بذاتها ضرب لمبادئ الدستور ومجلة الجماعات المحلية