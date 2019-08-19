بغمراسن المطوية وبنزرت ورشات عمل حول عودة التونسيين بالخارج واليات تطوير الخدمات الموجهة اليهم

Lundi 19 Août 2019



باب نات

- في اطار اثراء النقاش مع الجالية التونسية بالخارج بمناسبة العطلة الصيفية ينظم اتحاد العمال المهاجرين عدد من ورشات العمل واللقاءات المفتوحة مع المهاجرين حول ظروف عودتهم الى ارض الوطن واليات تطوير الخدمات الادارية الخاصة بهم فضلا عن اليات دعم الشراكة والتعاون بين المجتمع المدني والبلديات والهياكل التونسية والاجنبية بما يخدم واقع و انتظارات التونسيين المقيمين خارج تونس.وتنتظم غدا صباحا بمقر بلدية غمراسن ورشة عمل تحت عنوان ''دور المجالس البلدية في تعزيز التعاون الخارجي'' بحضور ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين وعن المجتمع المدني و المهاجرين من ابناء الجهة.وفي مقر بلدية المطوية من ولاية قابس ينتظم يوم الاربعاء 21 اوت الجاري لقاء مع مكونات المجتمع المدني وعدد من المهاجرين حول ظروف عودة التونسيين بالخارج.وتختتم سلسة هذه اللقاءات بورشة عمل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الجمعة 23 اوت الجاري.