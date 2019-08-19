الصافي سعيد: لو كنت مسؤولا لمنعت الفايسبوك شهرا

Lundi 19 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد في حوار عبر قناة نسمة ان تونس تحكم منذ 50 سنة من خلال الفي شخص مدعومين من الغرب الاستعماري.
واضاف الصافي سعيد "تونس تحكم كذلك بجهل مجموعة هامة من الشعب التونسي غير المطلع على الاوضاع الحقيقية.
وتابع الصافي سعيد " من ينتقد سياسات وكلاء المستعمر في تونس يتهم بانه شعبوي وتلك الثقافة ركزت في تونس والبعض يعتبرها حقيقة مضيفا" اليوم يجب تغيير تلك الثقافات والتصورات واعتقد اني املك الحلول.
وتابع الصافي سعيد " ان التونسيون اصبحوا يقدسون الدستور ويريدون تنظيم انتخابات رئاسية في بلد يفتقد الى الماء والكهرباء متابعا " كيف يمكن ان ننظم انتخابات في 45 درجة حرارة يجب ان ناجل الانتخابات ولا مشكلة في ان نظل بلا رئيس.
واكد الصافي سعيد " انه لو كان مسؤولا لقام بمنع الفايسبوك شهرا وذلك حتى يتمكن المرشحون من التواصل مع المواطنين.
واضاف الصافي سعيد "تونس تحكم كذلك بجهل مجموعة هامة من الشعب التونسي غير المطلع على الاوضاع الحقيقية.
وتابع الصافي سعيد " من ينتقد سياسات وكلاء المستعمر في تونس يتهم بانه شعبوي وتلك الثقافة ركزت في تونس والبعض يعتبرها حقيقة مضيفا" اليوم يجب تغيير تلك الثقافات والتصورات واعتقد اني املك الحلول.
وتابع الصافي سعيد " ان التونسيون اصبحوا يقدسون الدستور ويريدون تنظيم انتخابات رئاسية في بلد يفتقد الى الماء والكهرباء متابعا " كيف يمكن ان ننظم انتخابات في 45 درجة حرارة يجب ان ناجل الانتخابات ولا مشكلة في ان نظل بلا رئيس.
واكد الصافي سعيد " انه لو كان مسؤولا لقام بمنع الفايسبوك شهرا وذلك حتى يتمكن المرشحون من التواصل مع المواطنين.
En continu
- Hier 20:30 الطبوبي يتفوق على الغنوشي..
- Hier 20:27 نكتب كل يوم لأننا قمعنا كل يوم
- Hier 20:24 إنتخابات بطعم الهيئة...
- Hier 19:22 مورو ليس إمّعة…والنهضة ليست KGB
- Hier 15:10 الى عبير : كيف ستعيدين النهضاويين للسجون !
- Hier 12:22 شعب تونس ، بين أبناء الثورة و الصبايحية..
- Hier 10:46 سليم الرياحي... هذه نصيحتي لنبيل القروي
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:41
|19:08
|16:07
|12:30
|05:39
|04:05
|
33°
|38°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|38°-24
|36°-25
|35°-24
|32°-24
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 281) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 113) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 018) كلات بعضها ..
( 66 835) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 516) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 740) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 142) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 876) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 820) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 126) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 930) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 081) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 510) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 463) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 314) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 590) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 382) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 781) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 322) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 306) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الكاف: القائمتان المستقلتان ''الامل'' و''ننتصر للسرس'' تفوزان باغلبية مقاعد المجلس البلدي بالسرس