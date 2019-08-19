الصافي سعيد: لو كنت مسؤولا لمنعت الفايسبوك شهرا

Lundi 19 Août 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد في حوار عبر قناة نسمة ان تونس تحكم منذ 50 سنة من خلال الفي شخص مدعومين من الغرب الاستعماري.واضاف الصافي سعيد "تونس تحكم كذلك بجهل مجموعة هامة من الشعب التونسي غير المطلع على الاوضاع الحقيقية.وتابع الصافي سعيد " من ينتقد سياسات وكلاء المستعمر في تونس يتهم بانه شعبوي وتلك الثقافة ركزت في تونس والبعض يعتبرها حقيقة مضيفا" اليوم يجب تغيير تلك الثقافات والتصورات واعتقد اني املك الحلول.وتابع الصافي سعيد " ان التونسيون اصبحوا يقدسون الدستور ويريدون تنظيم انتخابات رئاسية في بلد يفتقد الى الماء والكهرباء متابعا " كيف يمكن ان ننظم انتخابات في 45 درجة حرارة يجب ان ناجل الانتخابات ولا مشكلة في ان نظل بلا رئيس.واكد الصافي سعيد " انه لو كان مسؤولا لقام بمنع الفايسبوك شهرا وذلك حتى يتمكن المرشحون من التواصل مع المواطنين.