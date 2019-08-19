يحدث في تونس... مواطنون يحتفلون بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما في الكرم

Lundi 19 Août 2019
باب نات - في لقطة طريفة قام مواطنون في جهة الكرم بالاحتفال بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما وذلك من خلال فرقة نحاسية حضرت على عين المكان اضافة الى زغاريد النساء.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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