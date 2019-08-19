يحدث في تونس... مواطنون يحتفلون بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما في الكرم

Lundi 19 Août 2019



باب نات

- في لقطة طريفة قام مواطنون في جهة الكرم بالاحتفال بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما وذلك من خلال فرقة نحاسية حضرت على عين المكان اضافة الى زغاريد النساء.