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يحدث في تونس... مواطنون يحتفلون بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما في الكرم

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - في لقطة طريفة قام مواطنون في جهة الكرم بالاحتفال بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما وذلك من خلال فرقة نحاسية حضرت على عين المكان اضافة الى زغاريد النساء.




  
  
     
  
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