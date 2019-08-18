نحو اسقاط ترشّح حاتم بولبيار اثر نفي النائبة كريمة التقاز تزكيتها له

Dimanche 18 Août 2019



باب نات

- نفت الأحد 18 أوت، النائبة عن حركة النهضة كريمة التقاز تزكيتها حاتم بولبيار للانتخابات الرئاسية الذي تحصّل على 11 تزكية وفق القائمة التى نشرتها هيأة الانتخابات.ونشرت فاطمة التقاز صورتها مع رئيس الهيئة نبيل بفون وقالت إنها قدّمت له صباح الأحد المؤيدات اللازمة التي تؤكد عدم تزكيتها لحاتم بولبيار.تجدر الاشارة إلى أن النائب عن حركة النهضة أيضا، ماهر المذيوب، سبق له أن نفي تزكيته لحاتم بولبيار مشيرا إلى أنه قام فقط بتزكية الياس الفخفاخ.ويبدو أن هيئة الانتخابات ستتّجه إلى اسقاط ترشّح حاتم بولبيار الذي لم يبقي له حاليا سوى 9 تزكيات في حين أن القانون يشترط حصول المترشّح على 10 تزكيات.