جوهر بن مبارك يعلّق على برنامج الزبيدي الانتخابي: خمس نقاط لتكرار وعود الفشل

Samedi 17 Août 2019
باب نات - علّق أستاذ القانون الدستوري على نقاط الزبيدي الخمسة بالتدوينة التالية :
" خمس نقاط لتكرار وعود الفشل: التلهويث على الحريات بذريعة الأمن و الالتفاف على الدستور بذريعة الاستقرار و ارساء ثقافة الإفلات من العقاب بتعلّة المصالحة مع اللصوص و الفاسدين. جرّبوها قبلك و فشلوا
وكان المرشح للرئاسة وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي قدم 5 نقاط أولية في برنامجه الانتخابي، يتعهد من خلالها في حال نجاحه بتنفيذ عدد من الخطوات السياسية والقانونية.
ونشر الزبيدي على صفحته الخاصة في موقع "فيسبوك" تدوينة استعرض فيها النقاط الخمس، استهلها بالعمل على التطبيق الصارم للقانون "في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري".
كما تعهد بتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية و"مراجعة الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وبين ضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها في أجل زمني أقصاه 25 يوليو 2020".
وأكد أيضا عزمه إعادة فتح سفارة تونس بدمشق "في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020، مراعيا المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري".
ووعد الزبيدي أيضا بالعمل على "استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب، بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية".
وجاء في البنود التي نشرها المرشح تعهده "بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية".
" خمس نقاط لتكرار وعود الفشل: التلهويث على الحريات بذريعة الأمن و الالتفاف على الدستور بذريعة الاستقرار و ارساء ثقافة الإفلات من العقاب بتعلّة المصالحة مع اللصوص و الفاسدين. جرّبوها قبلك و فشلوا
وكان المرشح للرئاسة وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي قدم 5 نقاط أولية في برنامجه الانتخابي، يتعهد من خلالها في حال نجاحه بتنفيذ عدد من الخطوات السياسية والقانونية.
ونشر الزبيدي على صفحته الخاصة في موقع "فيسبوك" تدوينة استعرض فيها النقاط الخمس، استهلها بالعمل على التطبيق الصارم للقانون "في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري".
كما تعهد بتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية و"مراجعة الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وبين ضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها في أجل زمني أقصاه 25 يوليو 2020".
وأكد أيضا عزمه إعادة فتح سفارة تونس بدمشق "في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020، مراعيا المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري".
ووعد الزبيدي أيضا بالعمل على "استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب، بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية".
وجاء في البنود التي نشرها المرشح تعهده "بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية".
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Par:Mahdibey ( )
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