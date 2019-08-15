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جوهر بن مبارك يحذر: نبيل القروي دخل في شراكة مع سامي الفهري وكلاهما لديه نفس المصالح

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - حذر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الخميس 14 أوت من سعي المرشح الرئاسي نبيل القروي الى الهيمنة على وسائل الاعلام المرئية من أجل توجيه الرأي العام لصالح انتخابه رئيسا.
وقال جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل " نبيل القروي دخل في شراكة مع سامي الفهري وكلاهما لديه نفس المصالح"، مضيفا " من الغير المقبول أن تخدم وسائل الاعلام الكبرى مرشح واحد للرئاسية". كما استغرب استقبال مريم بلقاضي لنبيل القروي وكأنه مرشح عادي ... ووصف الأمر بالكارثي وتابع " على الهايكا التحرك وعلى القضاء أيضا التحرك".




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187423

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 41m |           
Ben Mbarek devrait s'assurer tout d'abord de ses déclarations pour faire un bon visionnaire.En réalité je le vois flotter en politique à plusieurs reprises. Il hurle en média o as comme un lion mais comme un chat .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 28m |           
على الإزي إلغاء الترشح. و عليه اللجؤ للقضاء.

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 16m |           
مريم بلقاضي عملت العار
باعت روحها لعرفها ولنبيل القروي والأخرى متاع عيش تونسي
الخبزة مرة ... يا بنيتي



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