جوهر بن مبارك يحذر: نبيل القروي دخل في شراكة مع سامي الفهري وكلاهما لديه نفس المصالح

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- حذر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الخميس 14 أوت من سعي المرشح الرئاسي نبيل القروي الى الهيمنة على وسائل الاعلام المرئية من أجل توجيه الرأي العام لصالح انتخابه رئيسا.وقال جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل " نبيل القروي دخل في شراكة مع سامي الفهري وكلاهما لديه نفس المصالح"، مضيفا " من الغير المقبول أن تخدم وسائل الاعلام الكبرى مرشح واحد للرئاسية". كما استغرب استقبال مريم بلقاضي لنبيل القروي وكأنه مرشح عادي ... ووصف الأمر بالكارثي وتابع " على الهايكا التحرك وعلى القضاء أيضا التحرك".