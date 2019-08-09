بلاغ مروري بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد المرأة

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - دعت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 9 أوت 2019، المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر تزامنا مع الكثافة المرورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد المرأة.
قالت وزارة الداخلية إن عديد الطرقات ستشهد كثافة مرورية خاصة يومي: السبت 10 أوت 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل، الثلاثاء 13 أوت 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل.
وتبعا لذلك فإنها تدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والإمتثال لأحكام مجلة الطرقات وإحترام علامات المرور والسياقة المتزنة وعدم الإفراط في السرعة وعدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض وتجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وإحترام الاولوية وملازمة اليمين وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم السير ليلا دون إنارة مع ضرورة إستعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق وتجنب السياقة في حالة تعب والسياقة المتهورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ويمكن عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:
197 الأمن الوطني.
193 الحرس الوطني.
198 الحماية المدنية.
71.342.787 أو 71.343.201 إدارة شرطة المرور.
71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.
قالت وزارة الداخلية إن عديد الطرقات ستشهد كثافة مرورية خاصة يومي: السبت 10 أوت 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل، الثلاثاء 13 أوت 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل.
وتبعا لذلك فإنها تدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والإمتثال لأحكام مجلة الطرقات وإحترام علامات المرور والسياقة المتزنة وعدم الإفراط في السرعة وعدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض وتجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وإحترام الاولوية وملازمة اليمين وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم السير ليلا دون إنارة مع ضرورة إستعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق وتجنب السياقة في حالة تعب والسياقة المتهورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ويمكن عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:
197 الأمن الوطني.
193 الحرس الوطني.
198 الحماية المدنية.
71.342.787 أو 71.343.201 إدارة شرطة المرور.
71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.
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Par:kamelnet ( )
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