قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية

Vendredi 09 Août 2019
أودع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 9 أوت 2019 بمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتزكيات شعبية.
ويذكر أنّ اليوم الجمعة هو آخر أجل لتقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة في 15 سبتمبر الجاري. وقد فاق عدد المرشحين إلى حدّ الآن الـ 60 مترشحا في انتظار بتّ هيئة الإنتخابات فيها واعلان قائمة المقبولين نهائيا.
وقال قيس سعيّد في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه ضمّن ملف ترشّحه 30 ألف تزكية شعبية، مشيرا إلى تعمد بعض المتطوعين لجمع التزكيات الشعبية لفائدته التفويت فيها بمقابل مادي لمترشحين اخرين لخوض السباق الرئاسي.
ويذكر أنّ اليوم الجمعة هو آخر أجل لتقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة في 15 سبتمبر الجاري. وقد فاق عدد المرشحين إلى حدّ الآن الـ 60 مترشحا في انتظار بتّ هيئة الإنتخابات فيها واعلان قائمة المقبولين نهائيا.
وقال قيس سعيّد في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه ضمّن ملف ترشّحه 30 ألف تزكية شعبية، مشيرا إلى تعمد بعض المتطوعين لجمع التزكيات الشعبية لفائدته التفويت فيها بمقابل مادي لمترشحين اخرين لخوض السباق الرئاسي.
En continu
- Hier 22:02 أبو القاسم الشابي.. غوثك يا عاشق الوطن!!
- Hier 21:56 هذا ما تحتاجه تونس فجر 16 سبتمبر 2019..
- Hier 17:26 صافي سعيد يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 16:36 ريكوبا يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:57
|19:20
|16:12
|12:32
|05:31
|03:53
|
33°
|33°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|33°-23
|37°-24
|38°-23
|41°-23
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 360) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 309) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 377) كلات بعضها ..
( 66 115) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 65 974) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 425) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 881) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 397) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 691) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 913) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 768) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 822) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 898) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 781) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 417) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 170) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 805) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 499) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 138) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 127) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur: مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها