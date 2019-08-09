قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية

Vendredi 09 Août 2019



أودع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 9 أوت 2019 بمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتزكيات شعبية.ويذكر أنّ اليوم الجمعة هو آخر أجل لتقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة في 15 سبتمبر الجاري. وقد فاق عدد المرشحين إلى حدّ الآن الـ 60 مترشحا في انتظار بتّ هيئة الإنتخابات فيها واعلان قائمة المقبولين نهائيا.وقال قيس سعيّد في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه ضمّن ملف ترشّحه 30 ألف تزكية شعبية، مشيرا إلى تعمد بعض المتطوعين لجمع التزكيات الشعبية لفائدته التفويت فيها بمقابل مادي لمترشحين اخرين لخوض السباق الرئاسي.