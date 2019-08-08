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مجلة Marianne الفرنسية : مورو المذهل ''جوكر'' النهضة الذكي في الانتخابات الرئاسية

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت مجلة مريان الفرنسية مقالا تحت عنوان Tunisie :
Abdelfattah Mourou, l'habile joker d'Ennahda pour la présidentielle

تحدثت فيه عن دفع حركة النهضة بشخصية نائب رئيسها عبد الفتاح المور كمرشح للانتخابات الرئاسية وهو مرشح وصفته المجلة بصاحب المسار المذهل فهو المحامي الذي تمتزج شخصيته بين الحداثة و الأصالة و هو ماينعكس على ديكور منزله الذي يجمع بين تاريخ تونس و حداثة أوروبا، و مكتبته الثرية بالكتب الدينية و بجنبها الآلات الموسيقية.


و اعتبر المقال أن رمزية مشي عبد الفتاح مورو خلف نعش الرئيس الراحل مترجلا كانت كبيرة حيث جابت الصورة كل العالم و غزت مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت الصورة ملونة بزرقة السماء و زيه التقليدية بالجبة التونسية و الشاشية الارجوانية.

و ختمت المجلة بأن مورو الذي يجمع بين الأصالة و الحداثة طالما كان على خلاف مع رئيس النهضة راشد الغنوشي و يمثل ظاهرة فريدة في الحركة الاسلامية التونسية و هو شخصية مذهلة تمثل اختيارا ذكيا من حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187164

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 08 Août 2019 à 18h 37m |           
Un bon signe de l'europe ...

MOUROU FOR TOMORROW

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 18h 30m |           
واضح بصراحة احتفاء الاعلام الفرنسي بترشح مورو في منافسة الزبيدي المدعم من الولايات المتحدة .



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