Jeudi 08 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت مجلة مريان الفرنسية مقالا تحت عنوان Tunisie :
Abdelfattah Mourou, l'habile joker d'Ennahda pour la présidentielle
تحدثت فيه عن دفع حركة النهضة بشخصية نائب رئيسها عبد الفتاح المور كمرشح للانتخابات الرئاسية وهو مرشح وصفته المجلة بصاحب المسار المذهل فهو المحامي الذي تمتزج شخصيته بين الحداثة و الأصالة و هو ماينعكس على ديكور منزله الذي يجمع بين تاريخ تونس و حداثة أوروبا، و مكتبته الثرية بالكتب الدينية و بجنبها الآلات الموسيقية.
و اعتبر المقال أن رمزية مشي عبد الفتاح مورو خلف نعش الرئيس الراحل مترجلا كانت كبيرة حيث جابت الصورة كل العالم و غزت مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت الصورة ملونة بزرقة السماء و زيه التقليدية بالجبة التونسية و الشاشية الارجوانية.
و ختمت المجلة بأن مورو الذي يجمع بين الأصالة و الحداثة طالما كان على خلاف مع رئيس النهضة راشد الغنوشي و يمثل ظاهرة فريدة في الحركة الاسلامية التونسية و هو شخصية مذهلة تمثل اختيارا ذكيا من حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية.
تحدثت فيه عن دفع حركة النهضة بشخصية نائب رئيسها عبد الفتاح المور كمرشح للانتخابات الرئاسية وهو مرشح وصفته المجلة بصاحب المسار المذهل فهو المحامي الذي تمتزج شخصيته بين الحداثة و الأصالة و هو ماينعكس على ديكور منزله الذي يجمع بين تاريخ تونس و حداثة أوروبا، و مكتبته الثرية بالكتب الدينية و بجنبها الآلات الموسيقية.
و اعتبر المقال أن رمزية مشي عبد الفتاح مورو خلف نعش الرئيس الراحل مترجلا كانت كبيرة حيث جابت الصورة كل العالم و غزت مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت الصورة ملونة بزرقة السماء و زيه التقليدية بالجبة التونسية و الشاشية الارجوانية.
و ختمت المجلة بأن مورو الذي يجمع بين الأصالة و الحداثة طالما كان على خلاف مع رئيس النهضة راشد الغنوشي و يمثل ظاهرة فريدة في الحركة الاسلامية التونسية و هو شخصية مذهلة تمثل اختيارا ذكيا من حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: مجلة Marianne الفرنسية : مورو المذهل ''جوكر'' النهضة الذكي في الانتخابات الرئاسية