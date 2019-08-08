مجلة Marianne الفرنسية : مورو المذهل ''جوكر'' النهضة الذكي في الانتخابات الرئاسية

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشرت مجلة مريان الفرنسية مقالا تحت عنوان Tunisie :تحدثت فيه عن دفع حركة النهضة بشخصية نائب رئيسها عبد الفتاح المور كمرشح للانتخابات الرئاسية وهو مرشح وصفته المجلة بصاحب المسار المذهل فهو المحامي الذي تمتزج شخصيته بين الحداثة و الأصالة و هو ماينعكس على ديكور منزله الذي يجمع بين تاريخ تونس و حداثة أوروبا، و مكتبته الثرية بالكتب الدينية و بجنبها الآلات الموسيقية.و اعتبر المقال أن رمزية مشي عبد الفتاح مورو خلف نعش الرئيس الراحل مترجلا كانت كبيرة حيث جابت الصورة كل العالم و غزت مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت الصورة ملونة بزرقة السماء و زيه التقليدية بالجبة التونسية و الشاشية الارجوانية.و ختمت المجلة بأن مورو الذي يجمع بين الأصالة و الحداثة طالما كان على خلاف مع رئيس النهضة راشد الغنوشي و يمثل ظاهرة فريدة في الحركة الاسلامية التونسية و هو شخصية مذهلة تمثل اختيارا ذكيا من حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية.