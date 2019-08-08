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مداهمة منزل القيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني في اطار التحقيق في ملف الجهاز السري

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - كشف الخميس 8 أوت، الناشط السياسي برهان بسيس أن إحدى الفرق الأمنية قامة بداهمة لمنزل القيادي النهضاوي عبد العزيز الدغسني في "تطور لافت في التعاطي الرسمي مع ما يعرف بملف الجهاز السري".
وعلّق بسيس قائلا "الدلالات والتوقيت تؤشر لمرحلة من المتغيرات النوعية في المشهد والتحالفات على ضوء حسابات الاستحقاق الانتخابي".



وكان نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة كتب تدوينة هذا نصها
" رسالة الى السيد وزير الداخلية
ما حصل يوم الثلاثاء من ترويع لعائلة الاخ عبدالعزيز الدغسني رئيس مجلس الشورى الجهوي في بن عروس ومحاولة الدخول الى محل سكنى العائلة في غيابها وتكرار المحاولة صبيحة يوم الاربعاء (الثامنة صباحا)من طرف احدى الفرق الأمنية دون سابق اعلام ولا إذن قضائي وفِي غياب اي مبرر أوسند امر مرفوض قانونا وأخلاقاً واعتداء مشبوه لا مبرر له يحتاج لتوضيح ورد اعتبار في اقرب وقت"



وكانت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كشفت في مارس 2019 أن العديد من الوثائق المخبأة بالغرفة السوداء كانت تقرأ وتتلف بالحرق وقد تمت سرقة آلة الحرق "حماية لعبد العزيز الدغسني الذي تربطه علاقة براشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة".

يذكر أن 43 عضوا بمجلس نواب الشعب، قاموا يوم 6 مارس الماضي بإيداع شكاية بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به الأمين العام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر في مارس 2019.
وأوضح أن الشخصين المعنيين من حركة النهضة هما رضا الباروني وعبد العزيز الدغسني، اللذين وردت أسماؤهما في قضية الجهاز السري التي اثارتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 187147

Amir1  ()  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 35m |           
حسب التعاليق الجميع فاهم اللعبة
ثانيا : الشاهد لعب بالمرحوم فظن أنه قد يلعب بحركة النهضة ولما قدمت مرشحا
خسر الشاهد نصف الرصيد المتوقع...أما النصف الحاصل فسيسحبه الزبيدي
لم يبق إلا الشيطان للتحالف معه بالنسبة للشاهد

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 34m |           
Attendez-vous à des assassinats et à des sabotages dans les prochains jours ...

Youssef Chahed va replacer ses pions ... Maia le peuple est plus fort ...

VIVE LA TUNISIE, TENEZ BON ...

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 29m |           
Matouchi (Tunisia) |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 20m |
على النهضة...فتح ملفات فساد و اغتيالات بن علي......ومحاسبة عبير موسى و وزراء بن علي....و كذلك يجب أن يفعل المرزوقي.....في حق اغتيالات اليوسفيين....

وذلك قبل أن تنتهي الحملة الإنتخابية.....
يا بو قلب

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 20m |           
على النهضة...فتح ملفات فساد و اغتيالات بن علي......ومحاسبة عبير موسى و وزراء بن علي....و كذلك يجب أن يفعل المرزوقي.....في حق اغتيالات اليوسفيين....

وذلك قبل أن تنتهي الحملة الإنتخابية.....
يا بو قلب

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 13m |           
هل هذه ردود فعل الشاهد بعد اختيار النهضة الى مورو كمرشحها ؟

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 12m |           
رقصة الشاهد المذبوح، فرخ صغير داخل يكور في السياسة. خذا اكثر من قدرو العلام

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 12h 49m |           
بدأت تصفية الحسابات والضرب تحت الحزام.

علاش توة ..............



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