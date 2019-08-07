Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

الإعلام الاماراتي المصري مصدوم : مورو الشهير بالدعابة الذي يرتدي البدلة مرة في العام، هل يصلح للرئاسة!

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - مازالت الموجات الارتدادية لزلزال ترشيح شورى النهضة لنائب رئيس الحزب عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس النواب متواصلة في الاعلام التونسي و العربي.
و كعادته كان الاعلام الاماراتي و من خلفه المصري مواكبا للحدث حيث عنون موقع صدى البلد المصري مقالا له ب يرتدي البدلة مرة في العام.. عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة لرئاسة تونس

أما موقع ارم نيوز الاماراتي فعنون مقالا مطولا ب اشتهر بحس الدعابة لدرجة "التهريج".. فهل يصلح عبدالفتاح مورو لرئاسة تونس ... مستشهدا بمقطع فيديو للشيخ عبد الفتاح مورو مع الاعلامي سمير الوافي


  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187088

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 22m |           
التدخل الايماراتي المصري الذين لا يملكون لا مودة ولا عاطفة لهم في الشارع التونسي يزيد في نجاح حملة مورو الرآسية.
اضن ان مورو يرحب بهذا التدخل

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 22m |           
صرفاقة...الغنوشي.......دوت في تونس......وسمع لها صدى....في الإمارات ومصر
أولا....الجبة متاعنا....ياعربان النفاق....خير 7 مرات من قميص بن زايد
أوسع وأوهر وفيها أكثر طرز....و.تهز أكثر من واحد
أما قميصكم و عبايتكم....مزقمطة..وعاطية على الضيق وقلة الفهم و الفيق

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 10m |           
الإمارات ومصر معروفين.

زايد التعليق

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 02m |           
من ينتظر عرس انتخابي ديمقراطي في الإمارات، ينتظر قليلاً. أما تونس فيها شعب واعي و يعرف يدير صراع الأفكار ديمقراطيا. و الدكتاتوريات مهما عظمت و استبدت، الشعوب لما تقرر أن تعصف بها، لا تستشيرها في التوقيت .

تونس تصنع مصيرها

بن علي هرب

Mavb2013  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 12h 54m |           
Cette race d'esclaves, serviteurs de tout ce qu'il y a de pires dans ce monde, va très mal finir.



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