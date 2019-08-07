الإعلام الاماراتي المصري مصدوم : مورو الشهير بالدعابة الذي يرتدي البدلة مرة في العام، هل يصلح للرئاسة!

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - مازالت الموجات الارتدادية لزلزال ترشيح شورى النهضة لنائب رئيس الحزب عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس النواب متواصلة في الاعلام التونسي و العربي.
و كعادته كان الاعلام الاماراتي و من خلفه المصري مواكبا للحدث حيث عنون موقع صدى البلد المصري مقالا له ب يرتدي البدلة مرة في العام.. عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة لرئاسة تونس
أما موقع ارم نيوز الاماراتي فعنون مقالا مطولا ب اشتهر بحس الدعابة لدرجة "التهريج".. فهل يصلح عبدالفتاح مورو لرئاسة تونس ... مستشهدا بمقطع فيديو للشيخ عبد الفتاح مورو مع الاعلامي سمير الوافي
و كعادته كان الاعلام الاماراتي و من خلفه المصري مواكبا للحدث حيث عنون موقع صدى البلد المصري مقالا له ب يرتدي البدلة مرة في العام.. عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة لرئاسة تونس
أما موقع ارم نيوز الاماراتي فعنون مقالا مطولا ب اشتهر بحس الدعابة لدرجة "التهريج".. فهل يصلح عبدالفتاح مورو لرئاسة تونس ... مستشهدا بمقطع فيديو للشيخ عبد الفتاح مورو مع الاعلامي سمير الوافي
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- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
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Par:keyser3050 (France )
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