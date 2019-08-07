عبد الكريم الزبيدي يودع ترشحه ويعلن عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع الوطني

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- اودع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ظهر الأربعاء 7اوت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.و حضر الزبيدي الى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرفوقا بعدد من مسانديه من بينهم عدد من النواب على غرار فيصل التبيني والمنذر حاج علي وحسن العماري .كما أعلن عبد الكريم الزبيدي عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع الوطني