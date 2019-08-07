Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

عبد الكريم الزبيدي يودع ترشحه ويعلن عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع الوطني

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - اودع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ظهر الأربعاء 7اوت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
و حضر الزبيدي الى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرفوقا بعدد من مسانديه من بينهم عدد من النواب على غرار فيصل التبيني والمنذر حاج علي وحسن العماري .

كما أعلن عبد الكريم الزبيدي عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع الوطني


اقرأ أيضا: لطفي المرايحي: مافهمتش الزبيدي فاش كفء .. ياخي تنظيم الجنازات كفاءة ؟؟

  
  
     
  
rtt-225f159145e3e19e8906e3b710752937-2019-08-07 12:27:00






2 de 2 commentaires pour l'article 187086

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 12h 50m |           
مرحبا بالسيد الزبيدي في السباق الرئاسي. تونس ديمقراطية أبدية. و الديمقراطية صنعناها بدماء الشهداء.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Août 2019 à 12h 39m |           
هل سيقدم استقالته كوزير الدفاع ؟
هذا من المتوقع والواجب في هذه المرحلة



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 07 أوت 2019 | 6 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:22 16:13 12:32 05:29 03:51
40°
 40° % 17 :الرطــوبة
تونــس 30°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
40°-3039°-2537°-2437°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    16622,1

  • (6 août)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,20569 DT        1$ =2,86580 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 août)   896,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565182089|187086 6401|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires