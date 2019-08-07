زياد الهاني: دخول الزبيدي معترك الانتخابات وترشح مورو اسقط عديد الرهانات والأوهام

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان دخول وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لمعركة الانتخابات وترشح عبد الفتاح مورو اطاح بعديد الرهانات والاوهام.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " دخول الزبيدي معترك الانتخابات وترشح مورو اسقط عديد الرهانات والأوهام.
وكان مجلس شورى حركة النهضة صوت مساء يوم الثلاثاء لفائدة ترشيح القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " دخول الزبيدي معترك الانتخابات وترشح مورو اسقط عديد الرهانات والأوهام.
وكان مجلس شورى حركة النهضة صوت مساء يوم الثلاثاء لفائدة ترشيح القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
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- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: رفيق عبد السلام يعتبر ترشيح النهضة لمورو خيار خاطئ