زهير المغزاوي: مورو شخص قادر تنكّت معاه وتضحك معاه، لكن في مسؤولية رئيس الدولة مينجمش

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - علّق أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي الخميس 7 أوت على ترشيح حركة النهضة لعبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية.
وقال زهير المغزاوي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " شخصيا لا أعتقد أن مورو شخص قادر على أن يكون رئيسا لتونس.. هو شخص قادر تنكّت معاه وتضحك معاه، لكن في مسؤولية رئيس الدولة مينجمش".
واعتبر زهير المغزاوي أن الخاسر الأكبر من هذا الاختيار هو يوسف الشاهد الذي ينتظر في موقف النهضة كي يتّخذ قراره حسب رأيه، قائلا ” النهضة أثبتت أنه من يعوّل عليها ما يجيب حتى نتيجة”.
وقال زهير المغزاوي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " شخصيا لا أعتقد أن مورو شخص قادر على أن يكون رئيسا لتونس.. هو شخص قادر تنكّت معاه وتضحك معاه، لكن في مسؤولية رئيس الدولة مينجمش".
واعتبر زهير المغزاوي أن الخاسر الأكبر من هذا الاختيار هو يوسف الشاهد الذي ينتظر في موقف النهضة كي يتّخذ قراره حسب رأيه، قائلا ” النهضة أثبتت أنه من يعوّل عليها ما يجيب حتى نتيجة”.
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Par:karimyousef (France )
Sur: رفيق عبد السلام يعتبر ترشيح النهضة لمورو خيار خاطئ