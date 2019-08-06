جوهر بن مبارك: ساءهم ترشح المجانين الفلكلوري، أمّا ترشح المافيوزي المطلوب للعدالة و الزغرادة الفاشية فلم يثر اشمئزازهم!

Mardi 06 Août 2019
باب نات - علّق أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك على المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين أثاروا جدلا لدى التونسيين ، حيث يعتبر ترشح الكثير منهم غير جدي وأشبه بالفلكلور.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن المستائين من بعض " المجانين" المترشحين لم يشمئزوا من ترشح المطلوب للعدالة و " الزغرادة" في اشارة الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن المستائين من بعض " المجانين" المترشحين لم يشمئزوا من ترشح المطلوب للعدالة و " الزغرادة" في اشارة الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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