الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد لنبيل القروي يخطط فيها لضرب الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد والمحسوبية

Dimanche 04 Août 2019



باب نات





- نشر النائب بمجلس الشعب الصحبي بن فرج السبت 3 أوت تسجيل صوتي جديد للمترشح الرئاسي نبيل القروي وهو يخطط لضرب جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد خاصا بالذكر جمعية بوصلة ومنظمة أنا يقظ.واعتذر الصحبي بن فرج عن نشر الفيديو الذي يحتوي كلاما بذيئا وغير أخلاقي لكنه قال إنه ضروري كي يعرف التونسيين حقيقة بعض المرشحين للحكم.وكان نبيل القروي في تسجيل سابق قد هاجم منظمة أنا يقظ، لكن أشرف العوادي رئيس المنطمة أكد على صفحته بالفايسبوك أن هذا التسجيل جديد ولم يسبق أن سمعه.لأول مرة أنشر فيديو فيه هذا الكم من البذاءة والقباحة وسب الجلالة .... أعتذر عن ذلك ولكن أعتقد أنه من غير المناسب وغير الاخلاقي "إقصاء" المحتوى اللطيف لهذا التسجيل خاصة في هذا التوقيت بالذاتثانيا،كل من يعتقد أن نشر هذا الفيديو وغيره سيضعف حظوظ من هو الأقرب الى ان يكون الرئيس القادم ، فهو واهم وعلى درجة كبيرة من الغباء السياسي والاتصالي : هذا الفيديو (وغيره) مضمونه معروف منذ سنوات، وفِي جميع الأحوال سيتكفل مسلسل السهرة بفسخه من الذاكرة وستتكفل مقرونة "يرحم خليل" بفسخ ما قد يبقى في الذاكرةثالثا، أنشر هذا الفيديو فقط من أجل فكرة واحدة : هذا الشخص يستمد قوته فقط من ملكيته لقناة تلفزية "يتعامل" بها مع القضاة والإعلاميين والمجتمع المدني (وهو ما يفسر ما يتمتع به من حصانة عملية)غدا......، بإذن الله ربما سيمتلك سلطة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجهاز الدبلوماسي والقيادة العليا للقوات المسلحة، ولكم أن تتخيلوا المشهدلا للإقصاء ، ........ نعم للانتحارلا لتعديل القانون، ...... نعم لخرق القانونلا لتغيير قواعد اللعبة، ......... نعم للتلاعب بكامل قواعد اللعبةلا للدفاع عن الديموقراطية......... خلّي الديموقراطية تدافع عن نفسها.