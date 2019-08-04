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الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد لنبيل القروي يخطط فيها لضرب الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد والمحسوبية

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - نشر النائب بمجلس الشعب الصحبي بن فرج السبت 3 أوت تسجيل صوتي جديد للمترشح الرئاسي نبيل القروي وهو يخطط لضرب جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد خاصا بالذكر جمعية بوصلة ومنظمة أنا يقظ.

واعتذر الصحبي بن فرج عن نشر الفيديو الذي يحتوي كلاما بذيئا وغير أخلاقي لكنه قال إنه ضروري كي يعرف التونسيين حقيقة بعض المرشحين للحكم.


وكان نبيل القروي في تسجيل سابق قد هاجم منظمة أنا يقظ، لكن أشرف العوادي رئيس المنطمة أكد على صفحته بالفايسبوك أن هذا التسجيل جديد ولم يسبق أن سمعه.

وكتب الصحبي بن فرج التدوينة التالية:
لأول مرة أنشر فيديو فيه هذا الكم من البذاءة والقباحة وسب الجلالة .... أعتذر عن ذلك ولكن أعتقد أنه من غير المناسب وغير الاخلاقي "إقصاء" المحتوى اللطيف لهذا التسجيل خاصة في هذا التوقيت بالذات
ثانيا،كل من يعتقد أن نشر هذا الفيديو وغيره سيضعف حظوظ من هو الأقرب الى ان يكون الرئيس القادم ، فهو واهم وعلى درجة كبيرة من الغباء السياسي والاتصالي : هذا الفيديو (وغيره) مضمونه معروف منذ سنوات، وفِي جميع الأحوال سيتكفل مسلسل السهرة بفسخه من الذاكرة وستتكفل مقرونة "يرحم خليل" بفسخ ما قد يبقى في الذاكرة
ثالثا، أنشر هذا الفيديو فقط من أجل فكرة واحدة : هذا الشخص يستمد قوته فقط من ملكيته لقناة تلفزية "يتعامل" بها مع القضاة والإعلاميين والمجتمع المدني (وهو ما يفسر ما يتمتع به من حصانة عملية)
غدا......، بإذن الله ربما سيمتلك سلطة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجهاز الدبلوماسي والقيادة العليا للقوات المسلحة، ولكم أن تتخيلوا المشهد
لا للإقصاء ، ........ نعم للانتحار
لا لتعديل القانون، ...... نعم لخرق القانون
لا لتغيير قواعد اللعبة، ......... نعم للتلاعب بكامل قواعد اللعبة
لا للدفاع عن الديموقراطية......... خلّي الديموقراطية تدافع عن نفسها.





  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186904

Tresor  (Tunisia)  |Dimanche 04 Août 2019 à 12h 05m |           
هو وبش، هذا ما فيهش نقاش، آما الكلام إلُي قالو لكل صحيح . المعنيين بكلامو أوبش منّو وأخطر منّو على بلادنا وعلى مستقبلنا

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 04 Août 2019 à 11h 50m |           
السؤال -رئيس عصابة يخطط في الغرف المظلمة لاستهداف مواطنين يشكلون خطرا على فساده فهل سيتم اعتقاله حالا قبل حصول الكارثة ؟ .

Mandhouj  (France)  |Dimanche 04 Août 2019 à 11h 38m |           
إن كان فعلا هذا الفيديو حق، يجب أن يسحب ترشحه. غير ذلك، القضاء يجب أن يتعامل معه على التو . هناك موقف لهيءة الإنتخابات أيضاً. هذا تهديد للديمقراطية.



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