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علية حمدي اول المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - قدم المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية علية حمدي ترشحه في اليوم الأول لفتح باب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكشف المرشح انه قام بجمع التزكيات بمفرده من المقاهي والحافلات والاسواق موضحا انه يعمل مستشارا دوليا في القانون.

وكان توافد صباح اليوم الجمعة، عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم، على مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمنطقة البحيرة لتقديم ترشحاتهم لهذا الإستحقاق الإنتخابي.


وقد وصل إلى مقر هيئة الإنتخابات، كل من منجي الرحوي (قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي) ولطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) ومنير الجميعي (ناشط في المجتمع المدني) ونضال كريم (مختص في القانون).

ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186812

Kerker  (France)  |Vendredi 02 Août 2019 à 14h 54m |           
Kerker (France) |Vendredi 02 Août 2019 à 14h 03m |
إنّي واثق بأنّ تغيير الوزراء و الرّؤساء لن يغيّر الوضع ، ذلك أنّ لهم نفس البرامج ، يختلفون في بسطها و أبعاد النّظر فيهآ، و يخفون أعماق واقعها: مرحبا بكم بالجمهورية الموزية. لا بدّ من قدرة خارقة لن يقدر عليها إنس و لا جان.

Lechef  ()  |Vendredi 02 Août 2019 à 14h 19m |           
La liste s'allonge de plus en plus sans aucun intérêt pour le peuple.
Elle ne cause qu'un travail supplémentaire pour l'idée.



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