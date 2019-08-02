علية حمدي اول المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- قدم المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية علية حمدي ترشحه في اليوم الأول لفتح باب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وكشف المرشح انه قام بجمع التزكيات بمفرده من المقاهي والحافلات والاسواق موضحا انه يعمل مستشارا دوليا في القانون.وكان توافد صباح اليوم الجمعة، عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم، على مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمنطقة البحيرة لتقديم ترشحاتهم لهذا الإستحقاق الإنتخابي.وقد وصل إلى مقر هيئة الإنتخابات، كل من منجي الرحوي (قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي) ولطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) ومنير الجميعي (ناشط في المجتمع المدني) ونضال كريم (مختص في القانون).ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.