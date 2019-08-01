ياسين ابراهيم ينخرط في حملة المناشدة : الزبيدي رجل المرحلة وتتوفّر فيه كل خصال الرّئيس

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- أعلن الخميس 1 أوت رئيس آفاق تونس ياسين ابراهيم أن حزبه سيساند وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في حال قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية.وقال ياسين ابراهيم في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم إن الزبيدي هو رجل المرحلة وتتوفّر فيه كل شروط وخصال رئيس الجمهورية.وتتزامن تصريحات ياسين ابراهيم مع حملات المناشدة التى انطلقت منذ أيام لمطالبة الزبيدي بالترشح للانتخابات الرئاسية والتى تلتها تزكية النائب فيصل التبيني ونواب آخرين ترشّح الزبيدي.