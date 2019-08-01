علي العريض: النهضة ستدعم إما الزبيدي أو الشاهد أو مصطفى بن جعفر إذا قررت تزكية شخصية من خارج الحزب

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- كشف القيادي في حركة النهضة علي العريض الخميس 1 أوت أن النهضة ستحسم في مرشحها للرئاسيات غدا الجمعة 2 أوت.وأوضح علي العريض في تصريح لأخر خبر أون لاين أن هناك خمسة مرشحين داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية منهم نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو اضافة الى رئيس الحركة راشد الغنوشي.وأكد علي العريض أنه في حال قررت الحركة دعم مرشح من خارجها ، هناك 3 أسماء هم عبد الكريم الزبيدي أو يوسف الشاهد أو مصطفى بن جعفر.