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علي العريض: النهضة ستدعم إما الزبيدي أو الشاهد أو مصطفى بن جعفر إذا قررت تزكية شخصية من خارج الحزب

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - كشف القيادي في حركة النهضة علي العريض الخميس 1 أوت أن النهضة ستحسم في مرشحها للرئاسيات غدا الجمعة 2 أوت.

وأوضح علي العريض في تصريح لأخر خبر أون لاين أن هناك خمسة مرشحين داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية منهم نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو اضافة الى رئيس الحركة راشد الغنوشي.


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وأكد علي العريض أنه في حال قررت الحركة دعم مرشح من خارجها ، هناك 3 أسماء هم عبد الكريم الزبيدي أو يوسف الشاهد أو مصطفى بن جعفر.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186730

Portugal  (Tunisia)  |Jeudi 01 Août 2019 à 11h 39m |           
وانا نقول بن جعفر او المرزوقي لا غير



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