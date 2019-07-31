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زياد الهاني: لو لا النهضة لما ترشح حمة الهمامي لرئاسيات 2014 بعد عجزه عن جمع التزكيات

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - علّق الاعلامي زياد الهاني على انطلاق عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في جمع تزكيات الترشح.

وقال زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن " ترشحات متعددة كما نرى، لكن التونسي اليوم أصبح لديه مثال يقيس عليه هو الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي، ولن يرضى بأن يكون رئيسه المقبل دونه".


وذكر زياد الهاني في معرض حديثه عن المرشحين للرئاسيات أنه لو لم تكن النهضة لما ترشح الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي لرئاسيات2014 بعد عجزه عن جمع التزكيات العشرة اللازمة.

وفي ما يلي تدوينة زياد الهاني:
تطورات هامة في المشهد السياسي: وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أصبح في حكم المرشح رسميا للانتخابات الرئاسية بعد جمع تزكيات 10 أعضاء بمجلس نواب الشعب لفائدته. وكان النائب فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين، قد أعلن عن تخليه عن الترشح للرئاسية لفائدة الزبيدي، وهو الذي قفل قائمة مرشحيه.
من جهة ثانية يواصل النائب منجي الرحوي جمع تزكيات زملائه التي ستمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون صوت الجبهة الشعبية حاضرا في هذا الاستحقاق الوطني الهام، خاصة في صورة عدم تمكن حمه الهمامي من جمع التزكيات المستوجبة.
ويجدر التذكير بأن حمه الهمامي الذي لم يتمكن من جمع التزكيات الشعبية المطلوبة في انتخابات 2014، اضطر للحصول على تزكية حركة النهضة كي يتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
ترشحات أخرى في الطريق، تهم محمد عبّو وحمادي الجبالي ونبيل القروي وقيس سعيد وغيرهم...
ترشحات متعددة كما نرى، لكن التونسي اليوم أصبح لديه مثال يقيس عليه هو الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي، ولن يرضى بأن يكون رئيسه المقبل دونه.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186687

Belfahem  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 18h 28m |           
لكل تونسي الحق في الترشح للرئاسة لكن الوضع في تونس اليوم يستدعي منا اليقظة وقراءة للمشهد ونحن على مرحلة انتقالية مازالت تتلمس الحفاظ على هذا ألأنتقال بحكمة بعيدا عن ألأندفاع والتجاذب المرحلة التي نعيشها غلب عليها التوافق بين الأستاذ راشد الغنوشي والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في ملفات كبرى ما نعلمها وما نجهلها وبين رئيس حكومة مطلع وممسك لعديد الملفات التي مازال يديرها مع طاقمه الوزاري وعلى هذا تصبح الرؤيا ممكنة بين الأستاذ راشد والسيد الشاهد
أقربهم لتكملة المشوار السياسي وألأقتصادي والأجتماعي --



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