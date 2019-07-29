Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - Na3ourat Tbou3.  

عمر صحابو: سأسحب ترشحي للرئاسية إذا ترشح عبد الكريم الزبيدي

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية عمر صحابو الاثنين 29 جويلية أنه سيسحب ترشحه للانتخابات إذا ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وقال عمر صحابو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك " كنت صرحت أخيرا بموقع "تونس الرقمية" أن عبد الكريم الزبيدي في رأيي رجل المرحلة القادمة الأنسب والأفضل ،فمن المنطقي إذن أن اسحب ترشحي إذا قرر الترشح".

يذكر أن عبد الكريم الزبيدي قد صرّح مؤخرا أنه ليس معني بالانتخابات الرئاسية، لكن حملة فايسبوكية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قد تدفع الزبيدي الى تغيير موقفه وتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.



  
  
     
  
rtt-e396199447f51a2b0f62716b440a7988-2019-07-29 14:33:56






0 de 0 commentaires pour l'article 186558



En continu

الاثنين 29 جويلية 2019 | 26 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
31°
 31° % 45 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2133°-2237°-2543°-2840°-27
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564411188|186558 2890|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires