تنكيس العلم اللبناني في مقر مجلس الوزراء حدادا على وفاة الرئيس السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019



باب نات

- نشرت الجمعة 26 جويلية الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على موقع تويتر تُظهر العلم اللبناني بمقر مجلس الوزراء وقد تم تنكيسه.وأوضحت الصفحة الرسمية أنه تم تنكيس العلم حدادا على وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كان أعلن الخميس 25 جويلية، الحداد الرسمي على الرئيس السبسي لمدّة 3 أيام.وكان لبنان والجزائر والسلطة الفلسطينية وموريتانيا أعلنوا الحداد الرسمي على الرئيس التونسي الراحل، وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام، فيما أعلن الأردن الحداد لـ7 أيام.ونعى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، السبسي، مشيرًا إلى "مواقف الأخير الخالدة تجاه الثورة الجزائرية''.بدوره، وجه العاهل المغربي محمد السادس، برقية تعزية إلى محمد الناصر، رئيس مجلس النواب التونسي، في وفاة السبسي.ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق بيان، بإعلان الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السبسي.وقدم الرئيس العراقي إبراهيم صالح، تعازيه للشعب التونسي في وفاة الراحل.وبعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت، مؤكدًا فيها أن السبسي "حافظ على وحدة الشعب التونسي".فيما أعرب، ملك البحرين حمد بن عيسى، في بيان، عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الراحل.كما بعث سلطان عمان قابوس بن سعيد، برقية تعزية ومواساة إلى محمد الناصر، رئيس تونس المؤقت، بوفاة السبسي، وفق بيان لوكالة أنباء عمان.بدوره، بعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، بوفاة السبسي.وأعرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في بيان، عن تعازيه للشعب التونسي.وقدّم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التعازي للرئيس التونسي المؤقت في وفاة السبسي، وفق وكالة الأنباء السعودية.وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، في بيان، الحداد العام وتنكيس الرايات لمدة ثلاثة أيام تبدأ الجمعة.