جوهر بن مبارك : سنطالب بتحقيق لما حدث في ال15 يوما الأخيرة ومن أخذ القرارات في هذه الفترة

Vendredi 26 Juillet 2019



باب نات

- قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الخميس 25 جويلية أنه سيطالب بتحقيق لما حدث في ال15 يوما الأخيرة ومن أخذ القرارات في هذه الفترة.وقال جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل " ربما كان الرئيس رحمه الله غير قادر على ممارسة مهامه أثناء مرضه"، مضيفا " بمكن أن تكون هناك حالة شغور غير معلن".وتابع جوهر بن مبارك " بعد خروجه من المستشفى العسكري كان الرئيس في حالة صحية صعبة ولابد من معرفة ماذا حدث وقتها ومن كان يسيّر أمور الدولة".