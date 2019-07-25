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المرزوقي ينعي السبسي ويدعو لتناسي الخصومات

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
باب نات - نعى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الخميس، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي عن عمر يناهز 93 عاما.
وقال المرزوقي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "رحم الله رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي، وتلقاه بواسع غفرانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان".

وأضاف في تدوينته: "أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب التونسي الذي فقد اليوم رئيسه".

ودعا الشعب التونسي إلى "تناسي وإلغاء كل الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة ولا شيء غير ذلك".
كما دعا إلى التحلي بالمزيد من الهدوء وضبط النفس وبروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته.
وتابع: "لن تزيدنا الظروف الصعبة إلا نضجا وقوة وتلاحما وقدرا أكبر من حسن الإعداد لأزمات الحياة المتلاحقة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي في بيان، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

  
  
     
  
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