هيئة النجم الساحلي تُسلم المساعدات الخاصة بأهالي ضحايا حادثة السبالة

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- استقبل رضا شرف الدين يوم أمس بمقر النجم الرياضي الساحلي عائلات ضحايا حادث السبالة بولاية سيدي بوزيد .وقدم لهم ، بعد واجب التعازي ، العائدات المالية لمقابلة النجم الرياضي الساحلي و الزمالك المصري و التى كان قد وعد بأن تكون من نصيب عائلات الضحايا .وشكر رضا شرف الدين كل جماهير النجم الرياضي الساحلي التى ساهمت بحضورها في هذا المد التضامنيوكان النجم الساحلي أعلن بعد حادثة السبالة أن مداخيل مباراته ضد الزمالك المصري في إياب نصف نهائي كأس "الكاف" ستكون من نصيب عائلات ضحايا وجرحى حادثة السبالة التي راح ضحيتها عدد من العاملات.