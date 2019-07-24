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هيئة النجم الساحلي تُسلم المساعدات الخاصة بأهالي ضحايا حادثة السبالة

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - استقبل رضا شرف الدين يوم أمس بمقر النجم الرياضي الساحلي عائلات ضحايا حادث السبالة بولاية سيدي بوزيد .
وقدم لهم ، بعد واجب التعازي ، العائدات المالية لمقابلة النجم الرياضي الساحلي و الزمالك المصري و التى كان قد وعد بأن تكون من نصيب عائلات الضحايا .




وشكر رضا شرف الدين كل جماهير النجم الرياضي الساحلي التى ساهمت بحضورها في هذا المد التضامني

وكان النجم الساحلي أعلن بعد حادثة السبالة أن مداخيل مباراته ضد الزمالك المصري في إياب نصف نهائي كأس "الكاف" ستكون من نصيب عائلات ضحايا وجرحى حادثة السبالة التي راح ضحيتها عدد من العاملات.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186291

Sarramba  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 12m |           
C'est de la propagande politique, nous sommes rentrés dans la période électorale où toutes publicité et propagande sont strictement interdite !!!!??? que fait le droit et la commission électorale????
D'ailleurs il n'est du rôle d'un club sportif de faire dans le social!!!!!!?????

3azizou  (Tunisia)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 07m |           
و هذا ليس اشهار سياسي من قيادي في حزب قلب تونس
مسكينة تونس



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