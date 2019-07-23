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جوهر بن مبارك: يجب أن يتولى رئيس الحكومة اصدار القانون الإنتخابي بنفسه

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية عليه ان يوقع على القانون الانتخابي وفق القانون مضيفا " اذا امتنع الرئيس عن القيام بمهامه يمكن لرئيس الحكومة ان يقوم بالتوقيع واصدار التعديلات بالرائد الرسمي.

واضاف جوهر بن مبارك " رئيس الجمهورية اصبح يعتدي على سلطة لم يمنحها له الدستور وذلك برفض التوقيع على التعديلات.
وتابع جوهر بن مبارك " يمكن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ان يتولى مهام الرئيس لان القانون يمنح له الاحقية في ذلك.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186217

Lechef  ()  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 48m |           
... En plus, pour Jawher, ceci représente une autre idée et procédure, puisqu'il avait confirmé que cette loi '' nouvelle '' pourra être appliquée même sans la signature et l'approbation par le Président !
Que ce passe t-il alors dans le cerveau de Jawher entre temps ?

Lechef  ()  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 46m |           
Jawher n'a pas proposé les mêmes solutions en 2014 lorsque l'ARP n'a pas '' formé et approuvé'' le tribunal constitutionnel.
Qui aurait dû faire ça à sa place lorsqu'elle refusait ???

RESA67  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 38m |           
Et le blocage du tribunal administratif, qu’en pensez-vous? C’etait Pourtant la priorité avant les élections!!!



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