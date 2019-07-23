جوهر بن مبارك: يجب أن يتولى رئيس الحكومة اصدار القانون الإنتخابي بنفسه

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية عليه ان يوقع على القانون الانتخابي وفق القانون مضيفا " اذا امتنع الرئيس عن القيام بمهامه يمكن لرئيس الحكومة ان يقوم بالتوقيع واصدار التعديلات بالرائد الرسمي.واضاف جوهر بن مبارك " رئيس الجمهورية اصبح يعتدي على سلطة لم يمنحها له الدستور وذلك برفض التوقيع على التعديلات.وتابع جوهر بن مبارك " يمكن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ان يتولى مهام الرئيس لان القانون يمنح له الاحقية في ذلك.