مدنين : هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية بمنطقة بني غزيل

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - سجل صباح اليوم هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية في منطقة بني غزيل التي تبعد 7 كلم مدنين (وراء سجن حربوب). وحسب المعلومات الاولية فان هذه الطائرة يقودها عقيد بالجيش الليبي فيما تحل السلطات الامنية بالموقع .
وحسب مصادر امنية مطلعة فان الطائرة العسكرية الليبية دخلت المجال الجوي التونسي فنفذ عنها الوقود مما جعل الطيار يهبط اضطراريا بالمنطة آنفة الذكر.
هذا وتحولت وحدات الحرس الوطني بمدنين على عين المكان لاتمام بقية الاجراءات المعمول بها في مثل الحالات .
وحسب مصادر امنية مطلعة فان الطائرة العسكرية الليبية دخلت المجال الجوي التونسي فنفذ عنها الوقود مما جعل الطيار يهبط اضطراريا بالمنطة آنفة الذكر.
هذا وتحولت وحدات الحرس الوطني بمدنين على عين المكان لاتمام بقية الاجراءات المعمول بها في مثل الحالات .
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Par:sarramba (France )
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