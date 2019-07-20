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هيئة الانتخابات تُعلم حمة الهمامي بأنه لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بقائمات تحمل اسم الجبهة الشعبية

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
باب نات - عقدت السبت 20 جويلية، الجبهة الشعبية ندوة صحفية عاجلة باشراف ناطقها الرسمي حمة الهمامي حول مستجدات قانونية وسياسية وصفها بالخطيرة.

وكشف حمة الهمامي أنه تلقى الجمعة 19 جويلية اتصالا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتم اعلامه بأنه لا يحق للجبهة المشاركة في الانتخابات بقائمات تحمل اسم الجبهة الشعبية.


وأوضح حمة الهمامي أنه اتصل برئيس الهيئة نبيل بفون للاستفسار فبرّر له ذلك بتأسيس حزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبية:

وحمّل الناطق الرسمي باسم الجبهة المسؤولية لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية...، محمد فاضل محفوظ واتهمه بالتزوير والتدليس.

واعتبر الهمامي أن الحكومة تقف وراء هذا التزوير بهدف تخريب الجبهة وتعفين الحياة السياسية محذّرا من أن كل ما يحصل يتنزّل في اطار التحضير لاستبداد فظيع حسب تعبيره.
وأضاف الهمامي قائلا "48 ساعة قبل الانتخابات نجد أنفسنا أمام خزعبلات مغلّفة بالقانون هدفها منع الجبهة من المشاركة في الانتخابات".
وعلّق متحدّيا "هذه الخزعبلات لا تخيفنا ونحن متمسكون بالجبهة الشعبية وسنقدّم قائماتنا باسم الجبهة الشعبية وما يقعد في الواد كان حجرو".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186075

Amir1  ()  |Samedi 20 Juillet 2019 à 12h 00m |           
بالله الهيئة تفسرلنا لواش سابقة موعد تقديم القائمات وتعلم في حمة
ما هو يستنى كيما بقية عباد ربي ...نهار الي يقدم يقولولو ما عندكش الحق
هالاعلام بالمسبق يا إما حمة على راسو ريشة...وإلا استفزاز
أما إذا كان قانون...يوضحوهولنا



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