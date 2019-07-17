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بعد التهديد باضراب برّا وبحرا وجوّا، بوغلاّب للطبوبي : كلّم جماعتك يرزنو، ياخي التوانسة قطاطس!!

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 16 جويلية، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب عن استنكاره من تهديد جامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل بإضراب عام في القطاع برا وبحرا وجوا.

وقال بوغلاب "المكتب هذا متاع جامعة النقل مزّال كي تم انتخابو، شنوة هذا؟؟ أول القصيدة كفر؟" وتابع مستهجنا تي هيّا البلاد باركة من عند ربي وأحنا ما صدّقنا ربي تنفسنا شويّة.


وخاطب بوغلاب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قائلا "يا سي نور الدين الطبوبي قوللهم يرزنو شوية، شويّة هدوء ياخي التوانسة قطاطس؟؟".

وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل أعلنت الاثنين 15 جويلية استعدادها التام للدفاع عن منظوريها بكافة الأشكال النضالية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع برّا وبحرا وجوّا.

ويأتي تهديد الجامعة بالاضراب تنديدا بما وصفتها سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف في تعاملها مع كافة الملفات العالقة بالقطاع وعدم جديتها في ايجاد الحلول لانقاذ مؤسسات النقل وما له من دور استراتيجي وطني وفق البيان.

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3 de 3 commentaires pour l'article 185885

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 12h 38m |           
تبدو تدخلات بوغلاب طريفة وتشد الانتباه بأسلوب متفرد لكن من الضروري التصدي لأفكاره الشاذة التي تطفو بين الحين والآخر والرد عليه بعقلانية في كل المواقع .

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 12h 30m |           
برا وبحرا وجوا ... ما قالوهاش لاسراءيل الطحانة وقالوها لبلادهم ... يا سراق يا خماج 200 مليون سرقة المحروقات في شركة النقل ... يا خماج ياللي تحوسو في كراهب ماشريتوهاش بفلوسكم ... برا وبحرا وجوا يا طحانة وليتو تكلمو فينا بلغة الحرب ...

Karimyousef  (France)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 11h 46m |           
Bien dit bougaleb.franchement l'UGTT prouve jour après jour que c'est une secte dangereuse qui n'a eu de cesse de détruire le pays avec la bénédiction d'une soit disant élite ,aveuglée par le sectarisme et une idéologie sclérosée.



Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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