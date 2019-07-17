بعد التهديد باضراب برّا وبحرا وجوّا، بوغلاّب للطبوبي : كلّم جماعتك يرزنو، ياخي التوانسة قطاطس!!

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 16 جويلية، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب عن استنكاره من تهديد جامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل بإضراب عام في القطاع برا وبحرا وجوا.
وقال بوغلاب "المكتب هذا متاع جامعة النقل مزّال كي تم انتخابو، شنوة هذا؟؟ أول القصيدة كفر؟" وتابع مستهجنا تي هيّا البلاد باركة من عند ربي وأحنا ما صدّقنا ربي تنفسنا شويّة.
وخاطب بوغلاب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قائلا "يا سي نور الدين الطبوبي قوللهم يرزنو شوية، شويّة هدوء ياخي التوانسة قطاطس؟؟".
وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل أعلنت الاثنين 15 جويلية استعدادها التام للدفاع عن منظوريها بكافة الأشكال النضالية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع برّا وبحرا وجوّا.
ويأتي تهديد الجامعة بالاضراب تنديدا بما وصفتها سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف في تعاملها مع كافة الملفات العالقة بالقطاع وعدم جديتها في ايجاد الحلول لانقاذ مؤسسات النقل وما له من دور استراتيجي وطني وفق البيان.
الفيديو الدقيقة 31
وقال بوغلاب "المكتب هذا متاع جامعة النقل مزّال كي تم انتخابو، شنوة هذا؟؟ أول القصيدة كفر؟" وتابع مستهجنا تي هيّا البلاد باركة من عند ربي وأحنا ما صدّقنا ربي تنفسنا شويّة.
وخاطب بوغلاب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قائلا "يا سي نور الدين الطبوبي قوللهم يرزنو شوية، شويّة هدوء ياخي التوانسة قطاطس؟؟".
وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل أعلنت الاثنين 15 جويلية استعدادها التام للدفاع عن منظوريها بكافة الأشكال النضالية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع برّا وبحرا وجوّا.
ويأتي تهديد الجامعة بالاضراب تنديدا بما وصفتها سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف في تعاملها مع كافة الملفات العالقة بالقطاع وعدم جديتها في ايجاد الحلول لانقاذ مؤسسات النقل وما له من دور استراتيجي وطني وفق البيان.
الفيديو الدقيقة 31
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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