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الدايمي: مهدي جمعة أسقط ديون الاتحاد للضمان الاجتماعي المقدّرة ب17 مليار وهذه جريمة عقوبتها السجن

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - قال الثلاثاء 16 جويلية النائب عماد الدايمي، إن المعطيات الجديدة التي قدّمها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بخصوص الشكاية ضد اتحاد الشغل بشبهة التهرب من سداد ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطيرة.

وأشار إلى أن الطرابلسي صرّح بأنه لا وجود لشبهة في وضعية الاتحاد وأنه تم التوقيع على محضر جلسة مع وزير شؤون اجتماعية سابق فيه ثلاث نقاط احداها إسقاط الديون القديمة للاتحاد صادق عليه رئيس الحكومة.


وقال الدايمي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك "الوزير الذي تحدث عنه الطرابلسي هو عمار الينباعبي ورئيس الحكومة المقصود هو مهدي جمعة ومحضر الجلسة بين الينباعي والاتحاد إذا صحت المعلومة فيه جريمة تامة الأوصاف تفترض محاكمة من وقع ومن صادق عليه، لأن فيه خرق واضح للدستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وللقانون المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي.
وتابع قائلا "الحديث على إسقاط دين عمومي بمجرد محضر جلسة فضيحة تستوجب المحاكمة والحكم بالسجن مضمون في مثل هذه القضية".
وأفاد الدايمي بأنه سيضيف اسم الوزير السابق عمار الينباعي ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة لقائمة المشتكى بهم في القضية المنشورة لدى القطب.

  
  
     
  
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