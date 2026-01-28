وزير الشؤون الخارجية يتلقّى نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاندا في تونس

ونوّه الوزير، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، بروابط الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في سنة 1967، داعيا إلى تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإرتقاء بها إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري والشؤون الثقافية والأكاديمية، ومؤكدا التزام الوزارة بدعم هذه الجهود ومرافقتها.كماأكّد وجود فرص تعاون في عديد المجالات التي يمكن العمل على تطويرها مثل القطاع السياحي وتربية الأسماك وصناعات قطع غيار السيارات والكابلات والصناعات الغذائية، مبرزا أهمية العمل على تنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم تظاهرات اقتصادية في تونس وتايلاندا لإستكشاف فرص الشراكة وتطوير المبادلات التجارية.من جانبه، أعرب السّفير التايلاندي على الإرادة التي تحدو بلاده لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيها من أجل استكشاف أفضل السبل لتنويع مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الشركات التايلاندية بالسوق التونسية وتطلعها نحو تطوير المبادلات والشراكة مع نظيراتها في بلادنا.