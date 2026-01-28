Babnet   Latest update 19:05 Tunis

وزير الشؤون الخارجية يتلقّى نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاندا في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a3bdfdd6834.07066468_jiopgqlmkhenf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 17:38 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تلقّى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمّد علي النّفطي، اليوم الإربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاندا في تونس فابيو شيندا مع الإقامة بالرباط.

ونوّه الوزير، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، بروابط الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في سنة 1967، داعيا إلى تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإرتقاء بها إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري والشؤون الثقافية والأكاديمية، ومؤكدا التزام الوزارة بدعم هذه الجهود ومرافقتها.


كماأكّد وجود فرص تعاون في عديد المجالات التي يمكن العمل على تطويرها مثل القطاع السياحي وتربية الأسماك وصناعات قطع غيار السيارات والكابلات والصناعات الغذائية، مبرزا أهمية العمل على تنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم تظاهرات اقتصادية في تونس وتايلاندا لإستكشاف فرص الشراكة وتطوير المبادلات التجارية.


من جانبه، أعرب السّفير التايلاندي على الإرادة التي تحدو بلاده لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيها من أجل استكشاف أفضل السبل لتنويع مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الشركات التايلاندية بالسوق التونسية وتطلعها نحو تطوير المبادلات والشراكة مع نظيراتها في بلادنا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322733

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
16°-12
17°-11
15°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>