Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - دعت الجمعة 12 جويلية، منظمة أنا يقظ البنك المركزي إلى إنهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود بسبب تضارب المصالح في علاقة بقضية الأخوين قروي الذين يواجها تهمة غسيل الأموال.
وقالت المنظمة في بيان لها أن المحامي الذي ينوب الأخوين قروي هو كمال بن مسعود، محامي البنك المركزي التونسي وباعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم فإن نيابة كمال بن مسعود للطرفين تعتبر تضاربا صارخا للمصالح وهو ما من شأنه أن يؤثر على مسار القضية ويمس من مصداقية وحيادية التحقيق.
وقالت المنظمة في بيان لها أن المحامي الذي ينوب الأخوين قروي هو كمال بن مسعود، محامي البنك المركزي التونسي وباعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم فإن نيابة كمال بن مسعود للطرفين تعتبر تضاربا صارخا للمصالح وهو ما من شأنه أن يؤثر على مسار القضية ويمس من مصداقية وحيادية التحقيق.
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Par:Amir1 (United States )
Sur: أنا يقظ تدعو البنك المركزي إلى انهاء التعاقد مع كمال بن مسعود لتضارب المصالح باعتباره محامي الأخوين قروي