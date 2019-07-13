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أنا يقظ تدعو البنك المركزي إلى انهاء التعاقد مع كمال بن مسعود لتضارب المصالح باعتباره محامي الأخوين قروي

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - دعت الجمعة 12 جويلية، منظمة أنا يقظ البنك المركزي إلى إنهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود بسبب تضارب المصالح في علاقة بقضية الأخوين قروي الذين يواجها تهمة غسيل الأموال.

وقالت المنظمة في بيان لها أن المحامي الذي ينوب الأخوين قروي هو كمال بن مسعود، محامي البنك المركزي التونسي وباعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم فإن نيابة كمال بن مسعود للطرفين تعتبر تضاربا صارخا للمصالح وهو ما من شأنه أن يؤثر على مسار القضية ويمس من مصداقية وحيادية التحقيق.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185666

Amir1  (United States)  |Samedi 13 Juillet 2019 à 11h 12m |           
غسيل أموال ومحامي مزدوج وسياسة
وعلاقات وأسرار مازالت خفية
هل نقلت الكوزا نوسترا مقراتها إلى تونس



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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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