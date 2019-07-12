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الغنوشي في جولة بحي "بو ميا" قبل الانتخابات البلدية الجزئية بباردو

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - افادت حركة النهضة اليوم الجمعة 12 جويلية 2019، أن رئيسها راشد الغنوشي قام صباح اليوم بجولة في حي السعادة المعروف بحي" بو ميا " بمنطقة خزندار التابعة لبلدية باردو رفقة أعضاء قائمة حركة النهضة للانتخابات البلدية التي ترأسها جيهان بن عيسى.

وقالت النهضة ان الغنوشي اطلع على مشاكل الحي والسوق البلدي وأشغال تهيئة الوادي المحاذي واستمع إلى شواغل المواطنين وتطلعاتهم إلى قيام البلدية بتحسين أوضاع منطقتهم .
يشار إلى أن الانتخابات الجزئية ببلدية باردو ستجرى يوم الأحد 14 جويلية الجاري.



  
  
     
  
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