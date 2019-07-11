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زياد الهاني: ما هو دور سامي الفهري في خدمة الاجندا الخبيثة للزرقوني

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - وجه الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات كبيرة لمؤسسة سيغما كونساي ومدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري.

وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " لا أرتاح لحسن الزرڤوني صاحب «سيڤما كونساي»، وأعتبره خطرا على الأمن القومي لتونس.
تذكروا حالة الإرباك التي أدخلها في البلاد بعد أن صرح بأن الانتخابات لن تجري في موعدها وستكون في ماي 2020، لولا أن سفهه الرئيس الباجي قائد السبسي وأمضى على أمر الدعوة للانتخابات.

ويظل السؤال مطروحا حول دور قناة سامي الفهري في خدمة «الأجندا الخبيثة» للزرڤوني وشركائه؟"



  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


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