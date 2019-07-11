زياد الهاني: ما هو دور سامي الفهري في خدمة الاجندا الخبيثة للزرقوني

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- وجه الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات كبيرة لمؤسسة سيغما كونساي ومدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري.وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " لا أرتاح لحسن الزرڤوني صاحب «سيڤما كونساي»، وأعتبره خطرا على الأمن القومي لتونس.تذكروا حالة الإرباك التي أدخلها في البلاد بعد أن صرح بأن الانتخابات لن تجري في موعدها وستكون في ماي 2020، لولا أن سفهه الرئيس الباجي قائد السبسي وأمضى على أمر الدعوة للانتخابات.ويظل السؤال مطروحا حول دور قناة سامي الفهري في خدمة «الأجندا الخبيثة» للزرڤوني وشركائه؟"