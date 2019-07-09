فيديو اليوم: يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الثلاثاء 9 جويلية مقطع فيديو يظهر رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي تتلذذ بسماع " مدحية" قدّمتها لها فرقة فنون شعبية.ويظهر الفيديو مديح لعبير موسي على طريقة النظام السابق حيث قال المنشد " يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير".وسخر رواد الفايسبوك من " الفارينة الفاخرة" .