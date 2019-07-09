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فيديو اليوم: يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الثلاثاء 9 جويلية مقطع فيديو يظهر رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي تتلذذ بسماع " مدحية" قدّمتها لها فرقة فنون شعبية.
ويظهر الفيديو مديح لعبير موسي على طريقة النظام السابق حيث قال المنشد " يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير".
وسخر رواد الفايسبوك من " الفارينة الفاخرة" .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185403

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 09 Juillet 2019 à 11h 32m |           
لماذا السخرية او حتى التعجب؟
فانتصار الحق لا يمحي الباطل الذي يندحر ولكنه لا يفنى بل يسعى للانتعاش والظهور من جديد بذل وخنوع حتى يكبر فيتعالى ويتجبر



Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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الثلاثاء 09 جويلية 2019 | 6 ذو القعدة 1440
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