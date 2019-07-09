Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الثلاثاء 9 جويلية مقطع فيديو يظهر رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي تتلذذ بسماع " مدحية" قدّمتها لها فرقة فنون شعبية.
ويظهر الفيديو مديح لعبير موسي على طريقة النظام السابق حيث قال المنشد " يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير".
وسخر رواد الفايسبوك من " الفارينة الفاخرة" .
ويظهر الفيديو مديح لعبير موسي على طريقة النظام السابق حيث قال المنشد " يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير".
وسخر رواد الفايسبوك من " الفارينة الفاخرة" .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم: يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير