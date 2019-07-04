مايا القصوري : هانا نشوفو في ال100 ألف انتحاري متاع البحيري وفي عوض السبيطارات يبنيو الجوامع بش يخبيو السلاح

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - قالت الاربعاء 3 جويلية، كرونيكور قناة الحوار التونسي مايا القصوري، إن العثور على المتفجرات في جامع بحي الانطلاقة يؤكّد ضرورة مراقبة المساجد.
واعتبرت القصوري أن ما يحصل هو تكاثر عشوائي للمساجد وعلّقت قائلة "في عوض السبيطارات والمكاتب كثرو الجوامع بش يخبيو فيهم السلاح".
وأضافت القصوري أن هذا التكاثر العشوائي للمساجد بعد الثورة هو سبب ظهور الارهابيين والمتطرفين وآخرهم الارهابي أيمن السميري نافية أن يكون السبب تجفيف المنابع في عهد بن علي. وتابعت قائلة "هؤلاء الارهابيين عاشوا طفولتهم وقت الثورة وقتلّي المنابع تشرشر موش كيما يقولو الخوانجية تجفيف المنابع".
وشدّدت القصوري على ضرورة محاسبة من تسبب في "دمغجة" أطفالنا وقالت "هنا يجب أن نتذكّر وقتلّي البحيري قال أحنا عنّا 100 ألف انتحاري".
واعتبرت القصوري أن ما يحصل هو تكاثر عشوائي للمساجد وعلّقت قائلة "في عوض السبيطارات والمكاتب كثرو الجوامع بش يخبيو فيهم السلاح".
وأضافت القصوري أن هذا التكاثر العشوائي للمساجد بعد الثورة هو سبب ظهور الارهابيين والمتطرفين وآخرهم الارهابي أيمن السميري نافية أن يكون السبب تجفيف المنابع في عهد بن علي. وتابعت قائلة "هؤلاء الارهابيين عاشوا طفولتهم وقت الثورة وقتلّي المنابع تشرشر موش كيما يقولو الخوانجية تجفيف المنابع".
وشدّدت القصوري على ضرورة محاسبة من تسبب في "دمغجة" أطفالنا وقالت "هنا يجب أن نتذكّر وقتلّي البحيري قال أحنا عنّا 100 ألف انتحاري".
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Par:Sly ( )
Sur: نور الدين البحيري: تلاقاو عليّ ريحين .. ريح لطفي العماري و مايا القصوري