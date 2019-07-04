لطفي العماري: التوافق مع النهضة هو سبب العمليات الانتحارية الاخيرة

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- اكد لطفي العماري في مداخلته على قناة الحوار التونسي أن " الإرهابيون يضربون في كل مكان وبعد ذلك يحضون بحماية سياسية من حزب معين دخل في توافق مع الباجي قائد السبسي.وتابع لطفي العماري " وزارة الشؤون الدينية هي تحت سلطة الوزير السابق نور الدين الخادمي والموظفون ينتمون لفكره مضيفا " ما نعيشه اليوم هو بسبب تجاوزات حركة النهضة وبسبب التوافق تم قبر ملفات التسفير والإرهاب والاغتيالات.وقال لطفي العماري " لن نواجه الارهاب والإرهابيين اذا لم تعترف النهضة بدورها في تسفير الشباب الى سوريا وتقديم اعتذار للشعب.