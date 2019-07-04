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لطفي العماري: التوافق مع النهضة هو سبب العمليات الانتحارية الاخيرة

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - اكد لطفي العماري في مداخلته على قناة الحوار التونسي أن " الإرهابيون يضربون في كل مكان وبعد ذلك يحضون بحماية سياسية من حزب معين دخل في توافق مع الباجي قائد السبسي.
وتابع لطفي العماري " وزارة الشؤون الدينية هي تحت سلطة الوزير السابق نور الدين الخادمي والموظفون ينتمون لفكره مضيفا " ما نعيشه اليوم هو بسبب تجاوزات حركة النهضة وبسبب التوافق تم قبر ملفات التسفير والإرهاب والاغتيالات.
وقال لطفي العماري " لن نواجه الارهاب والإرهابيين اذا لم تعترف النهضة بدورها في تسفير الشباب الى سوريا وتقديم اعتذار للشعب.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185121

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 09h 24m |           
Son état de santé mentale mérite un diagnostic sérieux. Il est en arrêt maladie depuis huit ans avec une complaisance de son médecin traitant ...



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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