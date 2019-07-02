بعد أن وصف يوسف الشاهد ب''الهامل'' ، عمار عمروسية يوجه نفس النعت لبقية السياسيين

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- تشنج النائب عمار عمروسية الثلاثاء 2 جويلية في مداخلته بمجلس الشعب الى حد وصف السياسيين ب " الهمّال" والكلاب المسعورة.وانتقد عمار عمروسية في ذات السياق من وصفهم ب" المتكالبين على الحكم"ّ من الدوائر المقربة من رئيس الجمهورية.ونفى عمار عمروسية أن يكون نواب الجبهة الشعبية مورطين في اشاعة وفاة الرئيس، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.