بعد أن وصف يوسف الشاهد ب''الهامل'' ، عمار عمروسية يوجه نفس النعت لبقية السياسيين

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - تشنج النائب عمار عمروسية الثلاثاء 2 جويلية في مداخلته بمجلس الشعب الى حد وصف السياسيين ب " الهمّال" والكلاب المسعورة.
وانتقد عمار عمروسية في ذات السياق من وصفهم ب" المتكالبين على الحكم"ّ من الدوائر المقربة من رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا: في تصريح معيب، عمار عمروسية يصف يوسف الشاهد ب''الهامل''
ونفى عمار عمروسية أن يكون نواب الجبهة الشعبية مورطين في اشاعة وفاة الرئيس، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.
الفيديو الدقيقة 4 و30ث
وانتقد عمار عمروسية في ذات السياق من وصفهم ب" المتكالبين على الحكم"ّ من الدوائر المقربة من رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا: في تصريح معيب، عمار عمروسية يصف يوسف الشاهد ب''الهامل''
ونفى عمار عمروسية أن يكون نواب الجبهة الشعبية مورطين في اشاعة وفاة الرئيس، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.
الفيديو الدقيقة 4 و30ث
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Par:aziz75 (France )
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