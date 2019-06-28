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عبد الفتاح مورو:الدستور التونسي قدم نصوص واضحة وصريحة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
أكــد صباح اليوم الجمعة 28 جوان 2019 النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو في تصريح لاذاعة شمس أف أم استقرار الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وأكــد بأنه يوجد قانون ودستور واضح قدم لنا معالم الخروج من أي أزمة طارئة يمكن أن تمر بها البلاد. ودعا مورو الجميع لعدم الخلط بين السياسية والقانون..قائلا "الدستور التونسي قدم نصوص واضحة وصريحة لا غبار عليها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية .


ودعا مورو الجميع لعدم الخلط بين السياسية والقانون..قائلا "الدستور التونسي قدما لنا معالم الخروج من أي أزمة طارئة يمكن أن تمر بها البلاد .

وقال مورو " الي جانب الحلول القانونية هناك حل سياسي ألا وهو النظر في وحدة وتماسك الاحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان وكل الأطراف العامة المؤثرة في الحياة العامة من مؤسسات اجتماعية و مجتمع مدني حتى لا يؤثر أي خلاف عام على الشأن العام .

وقال مورو .."مآل أي ظرف طارئ معروف فالدستور واضح وينص "اما على تولي رئيس الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية في حالة "العجز الوقتي أو رئيس البرلمان في حالة العجز الدائم.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب قائلا "اقرار حالة عجـز الرئيس أو شغور دائم أو وقتي في منصب الرئيس يتوقف على معاينة طبية ،سواء تقرير الطب الشرعي في حالة الوفاة لا قدر الله ...أو قرار أعلى سلطة قضائية .

وأضاف "أي طرف مهتم بالأمر(اي بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية) يمكنه أن يطلب ذلك من القضاء لتسخير أطباء للمعاينة حالة رئيس الجمهورية الصحية حسب تعبيره .

ودعا مورو الجميع لترك المسألة لرجال القانون للبت فيها والتطرق اليها مشددا على أنها مجرد اشكاليات جزئية وليست كبرى لأن المسار الدستوري معروف.

يذكر أن يقول الفصل 84 من دستور الجمهورية التونسية ينص أنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184769

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 10h 25m |           
D'accord, Mourou est un avocat chevronné , mais est-ce qu'il peut répondre à la question - comme l'a évoqué un spécialiste de la loi constitutionnelle , le cas de vacance provisoire du poste et le refus ou l'inaptitude du Président de l'assemblée !!!!
Ah - là il n'y a pas de texte !!!!
D'ailleurs, l'article 52 du statut particulier ou règlement intérieur de l'assemblée ne prévoit rien quant à la mission de l'intérimaire dans ce cas.



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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